Todo está ya encaminado para la elección especial de mañana en la que se elegirán los delegados que irían a Washington a abogar por la estadidad en la Cámara de Representantes y el Senado federales, según indicó hoy a horas del mediodía el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer.

“Todo está corriendo como debe ser. Todas las rutas con el material electoral están ya en su lugar, excepto Bayamón, que sale mañana. No debe haber ningún problema. Siempre hay algún que otro inconveniente, hoy se fue la luz en San Juan como por dos horas, pero las plantas funcionaron y se conectaron rápido”, comentó Rosado Colomer, refiriéndose a las instalaciones en la sede de la CEE y en el centro de operaciones electorales, ambos en Hato Rey.

“Importantísimo, el horario de votación mañana es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Por favor, sé que hay gente que le gusta ir bien temprano. Pero si llegan antes, a las 8:00 a.m. van a tener que esperar”, advirtió.

Aclaró que habría solo unos 700 centros de votación, que son menos que los que hay en una elección general. Explicó que los centros de votación en escuelas públicas serían los mismos, pero solamente habría centros de votación en “alguno que otro centro comunal y la escuela privada Baldwin de Bayamón que la prestaron sin costo alguno”.

“El que quiera conocer su centro, puede enviar un mensaje de texto al 787-338-1616 con su número electoral, y va a recibir de vuelta el centro donde le toca votar. También puede ir a la página www.ceepur.org, y ahí pone su número electoral y le indica dónde le toca votar. Y tenemos también en Facebook, el post ‘vote aquí’ y aprieta, o con su teléfono inteligente, y con su número electoral le indica dónde votar. Y tenemos el 787-777-8682, un número donde usted llama y un sistema automático, le da su número de elector y le dan las instrucciones donde ir”, detalló sobre todas las opciones disponibles para saber dónde le corresponde votar.

Recordó además que se trata de un evento que “no conlleva afiliación política, como si fuera una elección general”, y que se pueden presentar como identificación, la tarjeta electoral, la identificación conocida como “real ID”, la licencia de conducir, pasaporte, la “ID card” militar y la ID de la marina mercante de Estados Unidos.

Los aspirantes a delegados al Senado son Melinda Romero, Zoraida Buxó, Víctor S. Pérez Rentas, Roberto Jesús López Román. Los candidatos a delegados a la Cámara son Elizabeth Torres Rodríguez, María “Mayita” Meléndez Altieri, Adriel Jared Vélez Torres, Jorge Iván Rodríguez Feliciano, Roberto Lefranc Fortuño y Andrés Marrero Passapera. Además, hay espacio para votar por nominación directa o “write-in”. Se estará votando por dos delegados al Senado y cuatro a la Cámara.

En cuanto al proceso de la elección especial, el juez agregó que sí han ocurrido algunas situaciones que han ido atendiendo, que tienen que ver con el voto adelantado por correo. Pero sostuvo que son percances menores que se pueden esperar en cualquier evento electoral.

“En el voto adelantado por correo, en la mañana recibimos unos 200 sobres devueltos por el Servicio Postal. No hemos podido identificar la causa. En algunos casos es que la solicitud de voto adelantado el oficial no escribió correctamente la dirección, y el sobre volvió a la Comisión. En otros el elector no escribe la dirección correcta como la tiene el Servicio Postal. Pero todavía no hemos podido identificar si el error fue del oficial o del elector porque eso fue esta mañana”, explicó.

Agregó que ayer también fueron devueltos 21 sobres de voto adelantado por correo y, a falta de un consenso entre los comisionados electorales, resolvió que esos sobres fueran devueltos a la Junta de Inscripción Permanente (JIP) más cercana, y allí se llama a los electores para que pasen a recoger los sobres. Indicó que a los 200 sobre devueltos hoy “se le dio ese mismo tratamiento”.

Explicó que en los casos que se devolvió el sobre, el elector tendría que ir a recogerlo a la JIP. También puede optar por ir a votar mañana al colegio añadido a mano. En este último caso, tendría que ir al colegio general que le correspondería votar, y explicar la situación del sobre devuelto.

“No va a estar en lista, y lo van a enviar al (colegio) añadido a mano. Y luego en el escrutinio verificamos si en efecto no votó por correo. Pero tiene esa oportunidad, para que nadie sienta que por algún error se le privó de su derecho electoral”, afirmó el juez.

El juez comentó que también habían detectado un error con un maletín de voto de confinados, “que se quedó en Villalba. Fue un olvido que no lo llevaron a Ponce, pero ya se va a recoger”, así como otro error con dos maletines de voto a domicilio, en Arecibo y Aguadilla, “que se coló con los votos de confinados, y lo trajeron. Se supone que eso no pasara. Los estamos devolviendo, eso fue una decisión unánime (con los comisionados electorales), acordamos devolverlos a la Junta de Inscripción, para que lo lleven al centro de votación más cercano y contarlo allá”.

Rosado Colomer comentó además que, en lo que respecta a los votos por nominación directa o “write-in”, que se estima sean una cantidad considerable, esperaba que mañana mismo se conocieran los resultados, antes de la medianoche.

Explicó que la CEE “no tiene herramientas para segregar la nominación directa”, y en “la noche del evento no voy a decir, Ricardo Rosselló recibió tres votos, doña Miriam (Ramírez) tres votos, Arnaldo Claudio tres votos. Lo que puedo decir es la cantidad total de nominación directa para el cargo en la Cámara y en el Senado”.

En cambio, aclaró, la parte de segregar los votos por nominación directa “la hacen los funcionarios de colegio”, y dependería de cómo se lleve a cabo la adjudicación de esos votos cuanto se demore en saberse los resultados.

“Si la instrucción es, si hay duda saluda y lo dejamos para luego, pues es más rápido. Pero si empieza a haber controversias y se va a hacer con detalle de escrutinio, pues tardaría más”, sostuvo.

Aclaró, no obstante, que “hay unas reglas de adjudicación, y la norma es que uno pueda razonablemente identificar al nominado como aquel al que el elector le interesaba dar su voto”.

El presidente de la CEE estimó que, incluso con la atención de último momento que ha generado la posible nominación directa de Ricardo Rosselló, se estimaba una participación de entre 100,000 a 150,000 votantes. Comoquiera, afirmó que hay 440,000 papeletas y, pueden moverse de un lugar a otro si fueran necesario porque haya una mayor concentración de votantes.

Por su parte, Edwin Mundo, encargado de asuntos electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP), confirmó las declaraciones del presidente de la CEE en cuanto a las expectativas con el evento.

“Esperamos alrededor de 100,000 personas. Básicamente debe ser gente que votó por la estadidad (en las elecciones generales de noviembre pasado). Votaron alrededor de 665,000 por la estadidad, con unos 384,000 por el PNP. Lo que calculamos es que sería entre 15% a 20% de los que votaron por la estadidad”, sostuvo Mundo. “Hay que tomar en cuenta que no es año electoral tradicional, está la pandemia, todas esas cosas. Si fuera año electoral, con primarias, sería diferente”.

Respecto a los candidatos por nominación directa, Mundo aseveró que varios de ellos han confirmado su interés y se han comunicado con él para averiguar cómo sería el proceso para contar los eventuales votos a favor de ellos.

“Ricardo Rosselló, doña Miriam Ramírez, Gregorio Igartúa, John Regis, los cuatro se han comunicado con nosotros para averiguar el mecanismo de conteo de votos y garantizar que se les contara su voto y eso, si se va a reflejar la misma noche del evento, cómo lo van contar”, comentó Mundo.

“Ya hay un caso del (Tribunal) Supremo (de Puerto Rico) sobre eso, con el caso de (la alcaldía de) Guánica. Hay reglas básicas, los parámetros de lo que se puede contar como voto. Por ejemplo, Doña Miriam, doctor Rosselló, licenciado Igartúa, esos casos. Los funcionarios ya tienen las instrucciones de cómo se va a hacer y ponerlo directamente a cada uno de ellos. Si se entiende claramente la intención del elector, se le pone al cada uno”, explicó.

Además de los cuatro nombres antes mencionados, dijo que también están Arnaldo Claudio, Carlos Ortiz y Rubén Rivera. No incluyó al exalcalde de San Juan, Jorge Santini, quien en horas de la tarde oficializó que aspirará.

Sostuvo que Ortiz, Rivera y doña Miriam Ramírez, se habían comunicado directamente con la CEE pidiendo funcionarios electorales que velaran por sus votos, “pero se les explicó que no tienen derecho a eso en este proceso”, porque no habían quedado inscritos oficialmente como candidatos. “En el escrutinio del miércoles, pues podría ser (que le asignen funcionarios), dependiendo de la cantidad de votos y si lo vuelven a solicitar”.

De acuerdo con Mundo, “hasta ahora todo está corriendo bien. Ya se cogió el voto adelantado a domicilio, que fueron 1,161 votos. Ayer votaron alrededor de 4,200 confinados. Se esperan 4,581 votos por correo, 37 ausentes, 162 de viajeros entre los que está el del gobernador (Pedro Pierluisi), y hay 607 votos adelantados presenciales que estarán votando hoy hasta las 5:00 p.m.”.

“Mañana es la población en general, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Hay 725 colegios regulares y 110 para añadidos a mano”, agregó Mundo.