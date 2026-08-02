Debido a las condiciones de sequía y a la falta de lluvias que atraviesa la Isla, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha tenido que intensificar las medidas para extender la vida útil del abasto de agua, particularmente en el embalse Carraízo, el cual registró durante el fin de semana una reducción significativa en su nivel. Como parte de estos esfuerzos, la corporación activó en el día de hoy una unidad de buzos especializados para realizar labores dentro del embalse dirigidas a aumentar la captación de agua desde una mayor profundidad, según informó por escrito el director ejecutivo de la Región Metropolitana, José Rivera Ortiz.

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Desde horas de la tarde de ayer, la AAA ha estado ejecutando ajustes operacionales adicionales en busca de alternativas que permitan aumentar la captación de agua del embalse Carraízo, principal fuente de abasto para la Planta de Filtros Sergio Cuevas.

Bajo condiciones normales, la planta capta un promedio de 80 millones de galones diarios. Sin embargo, como resultado de la disminución en el nivel del embalse, la captación actual se ha reducido a aproximadamente 60 millones de galones diarios, lo que representa una limitación considerable en la disponibilidad del recurso.

“Nuestro personal de buceo está realizando labores especializadas dentro del embalse para habilitar puntos de captación adicionales a los ya existentes, lo que nos permitiría maximizar el rendimiento del recurso disponible. Se trata de una intervención necesaria ante la reducción que hemos experimentado a causa de la sequía y continuaremos monitoreando de cerca su progreso”, expresó Rivera Ortiz.

Como parte de los ajustes operacionales necesarios para atender esta limitación en la captación, la Autoridad detuvo temporalmente el suplido de agua del Cupey Water System, situación que impacta a aproximadamente 44,355 abonados de los sectores Caimito, Carraízo, Cuevas, Cupey, El Cinco, Monacillo, Monacillo Urbano, Pueblo, Sabana Llana Sur, San Antonio y St. Just, en San Juan; el área de Vistamar y zonas aledañas, en Carolina; así como el sector Campo Rico, la PR-962 y áreas rurales de Canóvanas.

Como medida de mitigación, la AAA ha asignado camiones cisterna (Oasis), los cuales se encuentran ubicados frente a las comunidades Estancias de Boulevard, Brisas de Cupey y Fairview.

“Exhortamos a los abonados a hacer un uso prudente del agua mientras culminan estos trabajos. Nuestras brigadas y el personal de buceo permanecerán en el lugar hasta completar la intervención y continuaremos informando sobre el progreso de la recuperación del servicio”, añadió Rivera Ortiz.

La Autoridad invitó a la ciudadanía a limitar el consumo de agua potable únicamente a las necesidades esenciales y a posponer actividades como llenar piscinas, lavar vehículos o utilizar mangueras para limpiar patios, aceras y marquesinas. El esfuerzo conjunto entre la Autoridad y la ciudadanía permitirá extender la disponibilidad del recurso mientras las condiciones del tiempo favorecen la recuperación de los embalses.