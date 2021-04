Enmiendas impulsadas por la mayoría popular al Proyecto del Senado que busca prohibir por ley las terapias de conversión para cambiar la orientación sexual en menores de edad amenazan con descarrilar la medida que el pasado cuatrienio terminó en una gaveta del Capitolio.

Las senadoras populares Gretchen Hau, Elizabeth Rosa Vélez y Migdalia González condicionaron hoy su apoyo a que la medida sea enmendada para también prohibir tratamientos que utilizan las personas transgénero.

Pero, el senador José Vargas Vidot, uno de los autores del Proyecto del Senado 184 y cuya Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción evaluó la pieza de ley, dijo que no dará paso a las propuestas enmiendas y que las inquietudes de las senadoras populares podrían incorporarse en el informe de la pieza legislativa.

“Este proyecto no es de otra cosa que de terapias de conversión. Si las compañeras quieren incluir una prohibición de otras terapias sería otro proyecto. Yo estoy concentrado en que la niñez, no los adultos, por su falta de voluntad tienen que someterse a los padres. Si los padres y las madres de un niño o una niña quieren llevarlo a la iglesia, donde el pastor, si tienen una cultura machista nosotros no podemos meternos en eso. En tanto, no lo maltraten y la terapia de conversión es un maltrato”, aseveró el salubrista.

Las senadoras María del Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), también autoras de la medida, consignaron que el proyecto no necesita enmiendas.

Vargas Vidot indicó que tuvo que posponer la votación en comisión del informe de la medida que había anunciado para hoy miércoles porque “en las últimas 48 horas se ha desarrollado un clima de desinformación”. Dijo que algunos senadores y senadoras le han pedido revisar la medida.

“Creo que hay ciertas personas del PPD que han puesto trabas, algunas abiertamente y eso yo lo agradezco”, dijo para detallar que los populares Albert Torres, Rubén Soto y la senadora Ada García le han expresado objeciones a la medida.

El salubrista indicó que en horas de la tarde de hoy no había recibido las propuestas enmiendas y lamentó que las proponentes las hicieran públicas en un comunicado de prensa justo cuando se disponía a hacer el referéndum de votación en la comisión.

“Resiento que desde el 26 de marzo enviamos todo el material que se dio en las vistas públicas y en el momento en donde publico que voy a hacer una ejecutiva es que aparecen las enmiendas que todavía no he visto. Sin embargo, las espero, para evitar darle trámite a la desinformación que se ha desatado en las últimas 48 horas”, expresó.

Sobre el contenido de las enmiendas dijo que le preocupa porque “este es un proyecto muy sencillo de prevenir que la niñez tenga acceso a un elemento que se ha catalogado como maltrato en todos los países”.

“El que se prohíban todas las cosas no es entender el proyecto que tiene una bondad grandísima y lo expresa el licenciado Jorge Farinacci Fernós en su explicación sobre hermenéutica en una de las ponencias y es que no solamente dice lo que es la terapia de conversación sino, lo que no es y aparentemente la duda es que en lo que no es, las compañeras quizás quieran que se prohíba también”, expresó.

Sostuvo que el proyecto “se va a quedar intacto” y se reiteró en que el informe incluirá las expresiones de las senadoras proponentes. “Acojo con un poco de tristeza, pero también con ánimo solidario el que se puedan acercar y tener una conversación. Ellas no son mis enemigas. Son gente que yo considero, respeto y admiro”, dijo. Agregó que si el informe “tiene que incluir las inquietudes y divergencias que ellas tienen, pues qué bueno”.

“La pieza es tan sencilla y la hemos complicado por esas 48 horas de desinformación. Son dos enmiendas, la 408 que establece lo que es la terapia de conversión y la 246, que es la prohibición. En el artículo 41 que lo han utilizado las fuerzas de la desinformación, entiéndase la senadora (Joanne) Rodríguez Veve que lo ha incorporado como si fuera lo que yo escribí es parte de la Ley 246 hace 10 años y lo interpretan como un permiso para que los padres pierdan su capacidad de crianza y que los menores puedan exigirles a los padres hormonas y operaciones”.

Sobre la enmienda especifica de la senadora Hau de prohibir las terapias de afirmación de personas trans, Vargas Vidot dijo que si la legisladora “tiene una racional que reside posiblemente en su normativa de los que es moral, ética o religión debe presentar en un proyecto aparte y que lo vaya a debatir. Yo estaré en contra”.

Según las senadoras del PPD, su propuesta de enmiendas tiene como fin “salvaguardar la integridad física, mental y emocional de los menores contra cualquier tipo de terapia que pueda alterar o desalentar su identidad de género o sexual”.

“Afloró durante el proceso evaluativo un escenario hasta entonces desconocido, en el cual se discutió el asunto de las terapias afirmativas o de transición, que pudiesen incluir tratamientos, tales como inyección de hormonas y bloqueadores hormonales, al cual nuestros menores también pudiesen estar expuestos. Este tipo de terapias debe ser incluido en el proyecto con el fin de prohibir las mismas”, informó Hau, quien también es la portavoz alterna de la mayoría.

Por su parte la senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa, dijo que “existen otro tipo de terapias que promueven lo mismo” y “nuestra preocupación es que se ofrezcan terapias con el mismo fin de las de conversión bajo otros nombres”.

“El tema de las terapias de conversión es uno relativamente nuevo en la discusión pública del país. Para atenderlo con la seriedad que amerita debemos garantizar que todas las partes tengan representación en el mismo. Esto es lo que pretendemos con las enmiendas que sometemos”, dijo Migdalia González, senadora por el Distrito de Mayagüez.

La senadora Rivera Lassén dijo por su parte que le preocuparía “que la gente no lea los proyectos porque cuando escucho algunas dudas, si se lee el proyecto, las contestaciones están ahí”. Añadió que cualquier interpretación que se quiera hacer a lo que no dice el proyecto “es fantasiosa”.