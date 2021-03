“Totalmente tranquilo”.

Así dice sentirse el exsenador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario tras haber sido sentenciado el pasado viernes a 18 meses de cárcel por haber emitido declaraciones falsas al gobierno federal

“Totalmente tranquilo. Yo estoy tranquilo con mi conciencia y como dije el día en sala, lógicamente estoy en ese proceso de dejar todo en orden para que mi papá tenga los aspectos más básicos que necesita y tranquilo, totalmente tranquilo. Cuando uno está tranquilo con su conciencia y uno sabe lo que ha hecho uno debe entrar en un debate emocional”, aseguró en una entrevista radial po WKAQ 580.

El exlegislador, quien fue arrestado por los federales en 2018 y hallado culpable en 23 cargos por hacer declaraciones falsas y cinco cargos de fraude electrónico, manifestó que durante todo ese proceso ha mantenido esa tranquilidad.

“He estado así durante todo el proceso y siento que Dios me ha reconfortado. He vivido mi vida normal. Desde que salí el viernes he seguido mi vida normal y tranquilo”, reveló Nazario quien sería ingresado en mayo en un acárcel del estado de Florida

Un jurado halló culpable a Abel Nazario de haber mentido en formularios ante el Departamento del Trabajo federal donde tenía que jurar no tomar represalias contra 117 empleados municipales a quienes tuvo que pagar compensaciones laborales de forma retroactiva.