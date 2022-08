La presencia policiaca en el Viejo San Juan en la mañana de este jueves es mínima, a horas de que se congreguen los manifestantes frente a La Fortaleza a repudiar a la empresa que está a cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica en la Isla, LUMA Energy.

Todavía no hay calles cerradas ni el tránsito está pesado.

Una vez se llega a la zona de La Fortaleza, donde a eso de las 5:00 p.m. llegarían los manifestantes, se pueden observar vallas. Sin embargo, la actividad policiaca es mínima. Por ejemplo, en la entrada posterior de la casa en la que reside el gobernador Pedro Pierluisi hay tres efectivos y en la entrada que se ha dispuesto para los trabajadores y oficiales de gobierno hay otros cinco agentes.

PUBLICIDAD

Hacia la entrada principal de La Fortaleza hay una guagua, tipo Van, de la División de Operaciones Tácticas y otros autos de la Policía estacionados. En esta zona se ha visto movimiento de cuatro agentes adicionales. Un supervisor y otro grupo de agentes se encuentra en la barricada que da inicio a la entrada a la Mansión Ejecutiva. Entre ellos se encuentra el teniente coronel Eliezer Colón Flores, de la superintendencia auxiliar en Operaciones de Campo, quien está a cargo de la planificación de la seguridad.

Según informó, desde las 4:00 a.m. comenzaron con un plan de patrullaje, principalmente de agentes motorizados, en los expresos Las Américas (PR-18) y José de Diego (PR-22), en el Puente Dos Hermanos, así como las avenidas Constitución, Fernández Juncos y Luis Muñoz Rivera.

“Hemos estado monitoreando y todo está tranquilo. No hay cambio”, sostuvo.

Explicó que, en esencia, cuentan con personal de San Juan, así como refuerzos de la zona de Bayamón y Carolina.

“Contamos con los recursos necesarios para cualquier escenario aquí o en cualquier otro sitio”, aseguró, sin revelar la cantidad de agentes que se apostarían en el Viejo San Juan para atender la manifestación.

El teniente coronel sí expuso que en la medida que comiencen a arribar manifestantes se aumentaría la cantidad de efectivos en la zona.

Estipuló que la misión de la Policía no es privar a los manifestantes que lleguen frente a La Fortaleza a expresarse. Alegó que estarán para ayudarlos.

“Que sea claro, porque es para garantizar que lleguen”, soltó el funcionario.

PUBLICIDAD

En otra instancia, llegó a decir “no quiero que perciban que no queremos que no lleguen los manifestantes. También estamos para evitar que se cometa algún delito aquí, que rompan vitrina y que hagan una actividad que no sea lo que la mayoría de las personas vienen aquí, que es a expresarse”.

Colón Flores fue esquivo cuando se le cuestionó por la presencia de la guagua de la División de Operaciones Tácticas y sobre la posibilidad de que se utilice algún gas para dispersar a los manifestantes en caso de ser necesario. Reiteró que la misión de la Policía no es romper manifestaciones.

“No es nuestra misión hoy. Eso está mal”, comentó.

Entre otras cosas, el funcionario policiaco informó que se orientará a los asistentes a estacionarse en la zona sur de la isleta del Viejo San Juan, principalmente en el estacionamiento de Doña Fela.

Comentó que a medida que llegue el público, podrían comenzar a desviar el tránsito y eso conllevaría el cierre de calles.

Por otro lado, la decoración que hay en la entrada hacia La Fortaleza no ha sido removida. Se trata de unas flores que semejan a la flor nacional, la Maga.

De los funcionarios que se han visto entrar a la casa del gobernador está el secretario de Estado, Omar Marrero.

Según se ha convocado, una conferencia de prensa se realizará a las 11:30 a.m., donde el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, adscrito a la Secretaría de la Gobernación, el ingeniero Francisco Berríos Portela, expondrá cuáles serán sus nuevas funciones de fiscalizar, supervisar y coordinar todo lo relacionado al tema de la energía.

Berríos Portela fue nombrado hace una semana por el gobernador, en momentos en que se habían intensificado las interrupciones en el servicio eléctrico.