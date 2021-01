Las cinco delegaciones que conforman la Cámara de Representantes alcanzaron este jueves acuerdos para encaminar la aprobación de las resoluciones que crean el Reglamento cameral y la composición de las comisiones, las cuales permitirían a este cuerpo Legislativo entrar en funciones cabalmente.

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático, Ángel Matos, informó a Primera Hora que, a pesar de que se logró un acuerdo de enmiendas, no hay un compromiso de las delegaciones para que este próximo lunes, en la sesión convocada para la 1:00 p.m., los 51 representantes voten a favor de las dos medidas.

“No hemos hecho un acuerdo de voto unánime, pero los trabajos se realizaron en total apertura y franca camaradería”, señaló Matos.

Entre los cambios más trascendentales que informó está el que las transmisiones de las sesiones camerales, que por lo general se dan dos veces en semana, tendrá interpretes de señas.

La enmienda al Reglamento la propuso el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, según informó el portavoz del PPD.

Expuso que el legislador deseaba interpretes para todas las vistas y las sesiones. Pero, “por razones fiscales, no podemos aprobar la totalidad”, informó.

Matos comentó que comenzarán con las sesiones transmitidas al público y que “el próximo paso sería para (el salón de) Audiencia 1, en retransmisión con lenguaje de señas”.

Este salón está habilitado para transmitir al público las vistas que allí se realicen.

También se le dio paso a una propuesta de la representante Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, respecto a que toda medida legislativa con mayor cantidad de firma de las delegaciones tenga un trato prioritario en comisión.

“Nos pareció saludable”, señaló Matos, al indicar que lo que se busca es trabajar bajo consenso.

Asimismo, el portavoz popular indicó que fue el Partido Nuevo Progresista (PNP) quien más enmienda propuso al reglamento.

Uno de los cambios está relacionado a la propuesta de realizar vistas públicas mediante vídeoconferencia o Zoom. Lo que se estipuló es que si la Cámara de Representantes no provee una garantía tecnológica a los legisladores, no pueden computarle una ausencia por no poder tener conectividad.

Quedó bajo consideración las guías que se establecerán cuando el presidente cameral en funciones determine cerrar las gradas del hemiciclo al pueblo. Las mismas fueron presentadas por el Movimiento Victoria Ciudadana.

Se decidió, entretanto, que para que un proyecto de ley vaya a sesiones de consideración final se debe llevar a votación.

Matos no pudo establecer a cuánto quedó el número final de miembros de las comisiones legislativas. Esa cantidad se propuso aumentar hasta 11, debido a que ahora hay cinco delegaciones. Anteriormente, la cantidad de miembro de comisión fluctuaba entre cinco a nueve.