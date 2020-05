Los transportistas escolares que, entre los terremotos de enero pasado y la pandemia del coronavirus llevan este año sin trabajar, se encuentran en aprietos económicos y sin nadie que les responda a sus inquietudes, denunció este martes el presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón.

Comentó que les han escrito a las aseguradoras, que es la que les provocan la mayor carga económica por el pago de seguros de las guaguas escolares, a la gobernadora Wanda Vázquez, así como a los líderes legislativos. Sin embargo, nadie les ha atendido hasta el momento. Tampoco han tenido respuesta del Departamento de Educación. Conocen por “rumores” que el semestre escolar podría no comenzar en agosto próximo, sino en septiembre.

“Puerto Rico sufrió los terremotos a principio de año y el transporte escolar quedó paralizado… Las compañías que pudieron entrar en operaciones, sobre todo en el área norte, operaron siete semanas. Muchos entraron después y trabajaron dos o tres semanas. Algunos no empezaron a trabajar. Nosotros no podemos estar ocho meses sin trabajar para después de arrancar esperar 90 a 120 días para cobrar”, expuso el líder de los transportistas en entrevista con Primera Hora.

“Son gastos que continúan. Los seguros, lo más caro son los seguros. Ahora mismo hay préstamos comerciales. Los que tienen operaciones grandes tiene pago de oficina, luz, internet, gastos que continúan en las corporaciones y sin trabajar y sin generar dinero. Cuando llegue el momento de comenzar las clases, las compañías se van a ver con un problema de liquidez”, agregó.

Rosado Rolón aceptó que los cerca de 10,000 empleados que genera la industria, hasta los propietarios de las corporaciones, se sostienen con el beneficio del desempleo.

Dijo que, en su caso, lo que recibe es mucho menor de lo que generaba cuando operaba su negocio de transporte escolar.

Ante este cuadro, Rosado Rolón reclamó que Educación y el gobierno les provea alternativas para los porteadores.

“Que tengan presente cómo se va a ayudar a arrancar con el inicio de clases. Al final de cuenta, es el gobierno quien tiene que proveer la transportación, son los que tienen que resolver”, soltó.

El principal problema que el líder de los transportistas ve en no socorrer el sistema de transporte escolar es que en este periodo de paralización muchos transportistas pueden irse a la quiebra o simplemente no poder comenzar a operar una vez se reanuden las clases por no poder costear los gastos de combustible y empleados a lo que Educación les emite el primer pago.

Hasta el momento, el presidente de la Federación de Porteadores Escolares dijo no conocer de quiebras. Sin embargo, señaló que los transportistas han comenzado a cancelar los seguros de su flota o a disminuir el número de guaguas aseguradas.

Según precisó, las principales aseguradoras son Mapfre y Universal Insurance. Estas cobran entre $600 a $800 anuales por asegurar cada unidad de transporte. Indicó que este costo no incluye el del marbete.

“Se le envió carta a Mapfre y Universal para ayudarlos con la liquidez de los seguros. Hoy mismo decenas de compañías se han visto obligados a cancelar seguro o eliminar unidades de la flota. Nos preocupa no poderles pagar”, enfatizó.

Agregó que “ya se prevé que en agosto no comiencen las clases tampoco, que esto va a hacer bien difícil pagarlo. Nos preocupa que las compañías (de seguro) nos vayan a cambiar términos y condiciones, que nos pongan como nuevas a pagar, que pongan condiciones después de décadas de estar con ellas. Lo que queremos es que no se pongan represalias aumentando los seguros”.

Como reacción a la denuncia, el secretario de Educación, Eligio Hernández, contestó en declaraciones escritas varias interrogantes de los porteadores escolares. Sin embargo, no expuso nada sobre proveerle un auxilio a estos transportistas para que pueden estar en operaciones para un próximo año escolar.

Informó que “es falso que no se vayan a contratar los servicios de transportistas para el próximo año escolar. La agencia está a la espera de las determinaciones del Departamento de Salud en torno al inicio de clases en agosto. Mientras se están auscultando opciones para el inicio de las clases en varias modalidades”.

Asimismo, en términos de los pagos por servicios a los transportistas, la oficina central de Transportación de Educación reveló que cumplió con el 99% de ellos correspondientes al semestre de agosto a diciembre pasado y, actualmente, están tramitando los pagos por servicios que han recibido hasta marzo.

“A pesar el cierre de operaciones la oficina se ha mantenido recibiendo y validando las facturas que van llegando por parte de los transportistas que operaron desde enero hasta que se decretó el cierre de clases en marzo”, expuso.

Sin embargo, Rosado Rolón señaló que, al final de cuentas, será el gobierno quien tendría que solucionar los problemas de transporte de los estudiantes a las escuelas si el sistema privado deja de funcionar. Insistió que son ellos los que sostienen este servicio, pues muy pocos municipios están a cargo de la transportación.

Además, recalcó que los planes que han comenzado a diseñar para evitar el contagio de coronavirus apuntan a que solo se podría sentar un estudiante por asiento. Esto llevaría a que Educación necesite más guaguas de las que había disponibles antes de que comenzara este accidentado año 2020 para poder dar el servicio.

“Aquí las consecuencias no son para nosotros. Es para la agencia quien tiene la responsabilidad y para el gobierno de Puerto Rico, quien al final de cuenta tendrá que resolver”, concluyó.