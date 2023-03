La salida de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, de las filas del Partido Popular Democrático (PPD), provocó ayer diversas reacciones en la arena política, mientras cobra fuerza una alianza de sectores liberales para los comicios de 2024.

En conferencia de prensa desde el Ateneo Puertorriqueño en San Juan, Cruz Soto confirmó su desafiliación del PPD. No especificó a qué puesto político aspirará y tampoco si se afiliaría a otro partido. Sí indicó que podría servirle al país desde la “Legislatura… desde la comisaría residente en Washington, o desde mi casa, haciendo el trabajo como lo hacen miles de puertorriqueños”.

Tras su anuncio, algunos legisladores populares arremetieron contra la líder soberanista, mientras los dirigentes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, coincidieron en que la desafiliación de Cruz Soto del PPD responde a un descontento generalizado con los partidos que se han turnado el poder en Puerto Rico.

“El liderato del bipartidismo corrupto ha demostrado una y otra vez que son incapaces de cambiar. Todos los días, son muchos los populares y los penepés que toman la decisión de dejar atrás estos partidos y aportar al País desde otros espacios, incluyendo mediante el ejercicio del voto. Confiamos que sean muchas más las personas que tomen la misma decisión en las próximas semanas y meses”, reaccionó Natal Albelo, coordinador general del MVC.

El ex candidato a la alcaldía de San Juan dijo que “desde Victoria Ciudadana hemos propuesto una verdadera alianza de País entre todas las organizaciones, colectividades y personas que no nos sentimos representadas por el bipartidismo corrupto”.

Dijo que para lograr un cambio para Puerto Rico “y derrotar al PNPPD, tenemos primero que definir una agenda en común y luego determinar la forma en que llevaremos esa agenda al gobierno mediante la elección de las mejores candidaturas”.

“En este proceso, muchas personas y organizaciones se irán sumando y otras se irán descartando. Todas nuestras energías están concentradas en darle a Puerto Rico un gobierno honesto, competente y que funcione”, sostuvo el ex legislador, quien se desafilió del PPD en 2018.

“Es un anuncio que se une a los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se están desafiliando del PPD y del PNP. Eso se demostró en el resultado de las pasadas elecciones y en este cuatrienio eso se ha profundizado”, expresó por su parte, Dalmau Ramírez, secretario general del PIP y candidato a gobernador de la colectividad.

El también exsenador dijo que no especularía sobre la comentada alianza, pero reconoció que la exalcaldesa de San Juan y él mantienen comunicación. “Hemos tenido comunicaciones esporádicas, pero sí, nos hemos comunicado particularmente sobre el tema de la desafiliación”, sostuvo Dalmau Ramírez al subrayar que “el respeto es mutuo”.

”Creo que ella ha sido consistente en el pasado en que ella apoya esfuerzos de alianzas y lo hizo no solamente siendo candidata del PPD, sino también luego de la derrota en la primaria. Así que ella ha reiterado hoy su intención de apoyar ese tipo de esfuerzos, de alianzas”, dijo el exsenador. No obstante, indicó que el futuro político de Cruz Soto no está definido de momento. “Ella misma habla de la idea de abrir un comité sin candidatura definida, lo que demuestra que todavía está en un proceso de exploración asumiendo un proceso amplio y por lo tanto, no me corresponde a mí ni creo que a ninguna otra persona buscar definir cuál es ese espacio ni hablar por ella. Hay que dar la oportunidad en ese proceso de consulta a que ella decida cuál es su porvenir”, agregó Dalmau Ramírez.

“La salida de Carmen Yulín del Partido Popular es parte de muchas otras salidas que veremos de un partido que ya está perdiendo pertinencia y lo he escuchado muchas veces. Vemos como Luis Raúl Torres se desafilió del partido también y Luis Raúl me dijo a mí: El Partido Popular no es lo que era hace mucho tiempo”, expresó por parte la representante del MVC, Mariana Nogales Molinelli.

-Hay versiones que apuntan a que Cruz Soto podría unirse al MVC, ¿que tiene que decir usted?”, se le preguntó a Nogales Molinelli.

-“Que yo tenga un conocimiento directo no, pero en términos generales el propósito del MVC es sumar”, indicó.

Otro legislador del MVC, José Bernardo Márquez Reyes dijo que la desafiliación de Cruz Soto del PPD “es reflejo de cada vez más personas se dan cuenta de que estos partidos tradicionales son como barcos que se están hundiendo, así que tarde o temprano distintas personas optan por hacer esa ruptura”.

“Es parte de los desafíos que se han planteado, el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene unos problemas y el PPD tiene otros y uno de ellos es la indefinición en una cantidad de temas, las contradicciones y la falta de unos posicionamientos claros en asuntos de política pública. Como dicen es crónica de una muerte anunciada. Era de esperarse y como ya ha ocurrido en años y cuatrienios anteriores, eso va a seguir ocurriendo”, opinó.

Durante su mensaje, Cruz Soto dijo que el PPD dejó de ser un instrumento de futuro para Puerto Rico, y que la había abandonado a ella, al igual que a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas.

Al presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, uno de los posibles aspirantes a la candidatura de la Pava a la gobernación, tampoco le sorprendió el anuncio de Cruz Soto de dejar el PPD. “Hace un tiempo que sus acciones se apartaban de la colectividad y los populares así lo han expresado”, dijo el también Presidente del Senado.

Otro aspirante a la candidatura del PPD a la gobernación, el representante Jesús Manuel Ortiz González acusó a Cruz Soto de “abandonar al PPD y a Charlie Delgado (ex candidato a la gobernación)” en las pasadas elecciones. “Los populares expresaron contundentemente en la primaria de 2020 su parecer sobre las acciones de Yulín”, dijo Ortiz González en las redes sociales.

También despotricó contra la exalcaldesa en las redes sociales el joven legislador del PPD, Héctor Ferrer Santiago, quien al igual que Ortiz González, la llamó por su segundo nombre.

“Yulín, hace tiempo dejaste de representar al Partido Popular, y es por esto que los propios populares te derrotaron. Traicionaste al PPD, a los populares y al país cuando escogiste abandonar las causas de la gente, cuando dejaste a un lado las alianzas de San Juan, cuando bajo tu mandato las carreteras estaban intransitables, cuando abandonaste las tareas de embellecimiento y ornato de la Ciudad Capital; pero más triste aún…. cuando escogiste la pauta por encima de las necesidades de la gente”, dijo Ferrer Santiago.

“Yulín, hace rato dejaste de ser parte del PPD. Aquí no hay anuncio, ni novedad, solo un intento más de la Ex Alcaldesa de llamar la atención”, agregó.

“Le deseo éxito a Carmen Yulín Cruz en su nueva jornada dentro de la política. No es una sorpresa su desafiliación, luego de que sus posturas no lograron ser respaldadas por la mayoría de los electores que participaron en la primaria del 2020. Además, es de todos conocido que luego de la primaria ella se alejó de la política activa dentro del PPD y tras la elección, se trasladó a Estados Unidos a trabajar en el ámbito privado”, dijo por su parte, el ex candidato del PPD a gobernador en 2020, Charlie Delgado Altieri.

“Ahora más que nunca, nuestro partido necesita el compromiso y la entrega de los líderes en los que el electorado depositó su confianza”, agregó.

La representante del PPD, Deborah Soto expresó que “todo el mundo tiene derecho de aspirar y de lucir bien en cualquier otro partido. No le veo ningún problema”.

Al preguntársele si la decisión de Cruz Soto afectaría al PPD, la legisladora respondió en la negativa. “El que quiera estar en un partido lo determina y los partidos son así, son emergentes, cambian. Somos aves de paso donde quiera que estamos”, indicó.