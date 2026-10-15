El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se prepara para emitir un requerimiento de propuestas (RFP) para conseguir empresas que establezcan a través de la Isla varias plantas “waste to energy”, con las que se busca poner fin al viejo problema de disposición de basura y generar energía.

EL RFP, dijo el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, saldría para el próximo año 2027.

“La realidad es que no tenemos la capacidad ya. No hay vertedero que aguante más esto. Esto no ha sido un cambio de la política pública. Estamos ahí, y estamos en ‘waste to energy’, porque es una tecnología segura, segura. Estamos trabajando, verdad, haciendo el andamiaje para recibir propuestas para, en su momento, empezar a trabajar esto. Físicamente, porque ya lo hemos estado trabajando (en el andamiaje para recibir las propuestas)”, informó el funcionario en entrevista con Primera Hora.

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El funcionario no detalló qué tecnología ‘waste to energy’ se busca traer a la Isla, como la incineración, la gasificación o pirólisis, que es la descomposición mediante calor, entre otras.

Waldemar Quiles, secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. FOTO POR: Ramón "Tonito" Zayas / GFR Media ( Ramon "Tonito" Zayas )

Tampoco comentó en qué localidades estarían ubicadas las plantas. Señaló que esos detalles surgirían a base de las propuestas que se reciban a la hora de pactar, mediante Alianzas Público-Privadas (APP), el establecimiento de estas plantas que procesarían la basura.

Señaló que, por logística, son varias plantas las que tendrían que ubicarse alrededor de Puerto Rico.

“Si lo ponemos en un solo sitio, el acarreo nos lo mata, el costo de acarreo no lo hace costo-efectivo. Tenemos que ponerlo en sitios estratégicos. Eso es parte de lo que se va a hacer con las propuestas, tiene que ser optimizado para que el costo del acarreo de la basura no encarezca, y podamos recoger regionalmente la basura, y poder generar electricidad a un costo razonable”, explicó Quiles.

Esta propuesta no ha prosperado en otras administraciones gubernamentales, debido a las protestas que han surgido de la comunidad.

El secretario recordó que la última ocasión que se consideró fue bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño. No obstante, destacó que ya la ingeniería ha progresado tanto que la emisión de contaminantes tóxicos es mucho menor que la emiten los vertederos que hay en la actualidad en Puerto Rico.

“Tienen que entrar al siglo 21. No podemos estar protestando por protestar, no podemos decir que si eso tiene esto, que si esto tiene lo otro. La realidad es que científicamente está aprobado, las emisiones son menores. No es más contrario al ambiente que un relleno sanitario. Ciertamente, es ventajoso y producimos energía, que estamos corto de energía, tenemos una redundancia adicional. Ahora mismo, si lo tuviéramos, estarían emitiendo 40 megavatios, más o menos, de 30 a 40 (megavatios diarios), que es una ayuda al sistema. Es una ayuda al sistema y el flujo es intermitente. La energía solar es intermitente, a menos que tenga batería. La energía de viento es intermitente, porque depende de las corrientes de viento, y esta no es intermitente, es continua, mientras haya basura, hay energía, y créanme que aquí siempre va basura”, manifestó el secretario del DRNA.

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Quiles también destacó que muchas de estas plantas “waste to energy” se han establecido en Europa y Estados Unidos en medio de la ciudad, sin percances.

“Nadie se queja, porque no hay emisiones de olor, no hay emisiones de gases, nada más allá que sea lo permitido por ley. No vamos a hacer nada peor de lo que tenemos, vamos a mejorar”, aseguró.

De paso, Quiles explicó que el RFP no saldría este año, porque están en etapa de investigación de la tecnología. Además, buscan insertar a los alcaldes en la discusión de las alternativas que se tienen para resolver el problema de la disposición de basura.

Según el secretario, la falta de alternativas se debe a que el puertorriqueño no ha querido reciclar. Llamó a ser “realistas” y a echar a un lado de “mentalidad continental” sobre la propuesta que recién se empieza a divulgar públicamente.

“Lamentablemente, los puertorriqueños nunca han querido ni reciclar, ni han querido rehusar. Pues, hay una realidad cultural del puertorriqueño y el tiempo que tenemos es escaso. La solución que tenemos es esta”, puntualizó.

Indicó que utilizar barcazas para sacar la basura de la Isla es una alternativa muy costosa.

“Es sumamente importante darnos cuenta de que no hay espacio para seguir tirando basura, y si no actuamos ahora, no vamos a tener una solución. El reciclaje es parte de una solución, pero no nos resuelve el problema. No hay forma de que se recicle el 100% de lo que generamos, y si no reciclamos el 100% de lo que generamos, no hay donde tirar. Así que esta es la opción que se trata, es la mejor y es la más conveniente para el pueblo de Puerto Rico, es limpia y produce energía. Son dos cosas que nosotros necesitamos, protección del ambiente en cuanto a las emisiones y la generación de energía”, afirmó Quiles.