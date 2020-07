El secretario del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte, ofreció esta tarde información adicional sobre el envejeciente residente de un hogar para adultos mayores que arrojó positivo a una prueba diagnóstica de COVID-19.

“Trasciende hoy la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en un hogar para adultos mayores en Carolina, el primer caso que tenemos registrado. La persona afectada es un adulto de 61 años de edad, quien se encuentra en una institución hospitalaria donde fue ingresado hace cinco días atrás. Estos servicios son subvencionados por el Estado, ya que el residente está bajo custodia del Departamento de la Familia”, expresó el titular por declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

El hogar tiene una matrícula de 60 residentes a los cuales se les hizo la prueba rápida nuevamente hoy. Así mismo, cuenta con 38 empleados, a quienes también se les realizaron las pruebas hoy, determinó el funcionario. No se informó sobre el resultado de dichas pruebas.

Según el protocolo establecido, al tener un caso sospechoso en un hogar, el doctor contratado por el establecimiento recomienda la realización de la prueba e informa al epidemiológico regional de los resultados.

“En este caso, el adulto mayor fue ingresado por síntomas no relacionados al COVID-19 y tras realizarle la prueba resultó positivo. Nos hemos comunicado con el operador del establecimiento quien fue informado hoy oficialmente del caso por las autoridades de Salud”, expresó el secretario de Familia.

Primera Hora supo que el paciente fue llevado al hospital por un malestar estomacal.

En cuanto a las guías para la autorización de las visitas en los centros, las misma están listas y en espera de que sean discutidas con autoridades de salud para su implementación.

Aunque las conversaciones para que las visitas de familiares fueran integradas en la próxima orden ejecutiva, hoy la presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares de Cuido Prolongado, Juanita Aponte, explicó a Primera Hora que desistirán apoyar el plan para el que ya había establecido un protocolo.

“A raíz de este caso y de que hemos visto irresponsabilidad de muchos ciudadanos que no están tomando medidas de seguridad adecuadas tenemos que repensar la posibilidad de visitas. Entiendo que los familiares están desesperados porque no han podido ver o abrazar a sus parientes, pero debemos protegerlos. No creo que sea el momento de permitir visitas todavía”, apuntó a este medio Aponte.