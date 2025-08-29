El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, informó que todos los pacientes del Hospital El Maestro en Hato Rey fueron trasladados a otros hospitales tras la emisión de una orden de cierre de la institución en la tarde de ayer.

En el hospital había ocho personas hospitalizadas y seis en la sala de emergencia al momento de la orden de cierre.

“Desde el momento en que emitimos la orden, activamos el plan de acción correspondiente, notificando al sistema 9-1-1, al Negociado de Emergencias Médicas y a las agencias de respuesta de emergencia”, explicó Ramos Otero en un comunicado de prensa.

“También establecimos una coordinación estrecha con el doctor Regino Colón, director ejecutivo de ASEM (Administración de Servicios Médicos), para viabilizar el proceso de reubicación de los pacientes”, agregó.

Ramos Otero anunció además que hoy, a las 9:00 a.m., se celebrará una feria de empleo en el lobby del Hospital El Maestro. La actividad, dirigida exclusivamente a los empleados y profesionales de la salud de esa institución, ofrecerá oportunidades laborales en los cuatro hospitales del gobierno.

“El Departamento de Salud reconoce el compromiso y la dedicación de todo el personal del Hospital El Maestro. Con esta feria buscamos apoyar a sus empleados y ofrecerles alternativas de empleo inmediato dentro del sistema de salud”, sostuvo.

El Hospital El Maestro lleva varios años lidiando con problemas económicos. La institución acumula una deuda de $11.8 millones por cargos de energía eléctrica y otros $870,000 por el servicio de agua. El lunes, 25 de agosto, el hospital se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.