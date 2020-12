El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, anunció que antes de que culmine el año, integrarán a la aplicación CESCO Digital los servicios de envío de licencias por correo y los traspasos de vehículos en línea.

“Desde que añadimos la licencia digital, hemos seguido añadiendo (servicios). Hemos estado trabajando todo el tiempo. Ahora mismo tenemos dos proyectos bastante adelantados, esperamos anunciarlos antes de terminar el año”, manifestó el funcionario.

“Uno es el traspaso de vehículos, que en lugar de ir físicamente a un CESCO, se pueda hacer de forma virtual y que las dos personas se pongan de acuerdo. En su momento, le explicaremos a la gente cuál va a ser el proceso y las medidas que estaremos tomando para que esto sea no solo cómodo y fácil sino que también sea seguro en la transacción”, agregó.

En cuanto al envío de licencias de conducir por correo, el funcionario especificó que será para aquellas personas que, luego de completar la renovación de su licencia por la aplicación, no puedan pasar por un CESCO a recoger personalmente su tarjeta.

“Eso también conlleva ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, tiene que ser que se te envía a la dirección que aparece en el sistema. Si te has mudado y ahora tiene un PO Box distinto al de antes, pues lamentablemente no vamos a estar aceptando cambios por el momento, para nosotros asegurarnos que fue una persona que en algún momento fue a un CESCO, y sí nos presentó la evidencia de donde vivía. Eso creo que también va a ayudar a aliviar la posible espera que hay para conseguir citas y mucha gente va a poder recibir su licencia de conducir a través del correo postal”, dijo el secretario de DTOP.

Contreras reiteró que los servicios a través de la plataforma y los ajustes operacionales en la agencia a causa del COVID-19, han venido a resolver el dilema que tenía el pueblo a la hora de hacer sus gestiones en alguno de los 14 centros alrededor de la Isla.

“Nuestro sistema de citas lo habíamos comenzamos en verano del 2019. El app comenzó en el 2018 y la pandemia nos dio la oportunidad de dedicarle todo el esfuerzo, porque se convirtió en una necesidad y yo creo que estamos viendo los resultados. Nosotros pudimos manejarlo para obtener algo bueno para la ciudadanía. La realidad es que se han hecho varias cosas, una es el CESCO Digital, que definitivamente los números hablan por sí solos de la cantidad de transacciones que se están haciendo. Pero es una combinación”, comentó.

Según estadísticas del DTOP, desde julio del 2018 -cuando iniciaron con la plataforma de CESCO Digital-, un total de 952,383 personas ya son usuarios de la aplicación y, de estas, unas 5,694 personas han logrado completar su gestión de renovación de licencia de conducir.

“Comenzamos la parte de poder renovar las licencias el 27 de octubre, apenas hace un mes y ya hay 5,694 personas que han hecho su gestión de renovación de su licencia de conducir o su tarjeta de identificación a través de la aplicación”, explicó le ingeniero.

En términos de la visitas a las oficinas, Contreras adjudicó al sistema de turnos CESCO 2.0, el que se haya reducido la espera de los ciudadanos en los centros de servicio y aseguró que “cientos de miles” han realizado sus citas mediante Turnos PR. Además, establece que 101,529 personas han coordinado sus citas mediante el nuevo servicio en la plataforma de CESCO Digital.

“Dicho sea de paso, no fue algo que lo inventamos ahora, lo habíamos comenzado en el verano del 2019 (junio), en uno de los CESCO (una o dos filas para renovación de licencias). Eso lo seguimos añadiendo hasta que lo teníamos en los 14 CESCO solamente para renovación de licencias y tarjetas de identificación”, agregó el funcionario.

“Ahora que nos llegó el COVID, era un reto, pero también nos creó la oportunidad de poder extender el sistema y convertirlo en la única opción”, expresó el secretario del DTOP.

Según Contreras, el CESCO 2.0 facilita la experiencia de servicio de los ciudadanos y se pretende que, aún después de finalizada la emergencia con la pandemia, todo el que llegue a las oficinas de los CESCO sea porque cuenta con una cita previa.

“Ahora no vamos a atender a nadie ‘walk in’, aquí todo el que llegue va a llegar porque tiene una cita y, ciertamente ha sido un éxito, la gente está satisfecha. Todos los días uno puede ver en las redes gente contenta que no lo pueden creer, que en 15 o 20 minutos ya estaban fuera del CESCO. Eso era algo que la gente no se imaginaba posible, pero ya está ocurriendo en los 14 CESCO alrededor de toda la Isla”, destacó.

Por otro lado, Contreras confirmó que unas 1,595,000 licencias de vehículos han sido descargadas a través de la aplicación y que se han realizado 157 mil pagos de multas para un total de $34.5 millones recaudados a través de CESCO Digital.

“Antes era un problema, tenías que ir al CESCO a que te dieran el listado de multas, ibas a la colecturía y hacías otra fila para pagar las multas y entonces se te daba un recibo y volvías al CESCO a asegurarte que se re borraran las multas y eso era un dolor de cabeza. Ahora, te sientas con el celular, te aparecen las multas, pagas y se te borran instantáneamente. Todo lo haces desde la comodidad de tu casa, en par de minutos, no tienes que hacer la triple fila, quedan eliminadas automáticamente las multas”, indicó Contreras.

Más adelante, Contreras espera que se pueda añadir un sistema “para que las cooperativas puedan validar la licencia digital porque hay preocupación de que alguien las vaya a ‘hackear’. Ya tenemos la idea de cómo ayudar a que la banca se sienta segura”.