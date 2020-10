Mientras esperaba en la parada de guaguas por la llegada de una pisicorre, Magaly Márquez, residente de Hato Rey, lanzó un “gracias a Dios” cuando supo que, desde hoy, las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Metrobus, así como el Tren Urbano (TU) comenzarán a recorrer la zona metropolitana en búsqueda de pasajeros.

Otra mujer, que no quiso identificarse, gritaba con fuerza: “Es un abuso lo que tienen con nosotros”.

Es que estos principales servicios de transporte colectivos quedaron detenidos a causa de la pandemia del coronavirus. En los pasados siete meses de cuarentena, solo llegaron a operar por 11 días, entre el 6 al 16 de julio. Un repunte en casos positivos al COVID-19, llevó a la gobernadora Wanda Vázquez a paralizar los transportes públicos nuevamente.

Fue en la orden ejecutiva que entró en vigor el 17 de octubre que la primera ejecutiva atendió el reclamo que hacían los ciudadanos para que se les regresara el transporte colectivo más económico. Por tal razón, hoy este servicio intentará arrancar permanentemente en un horario especial.

La AMA arrancará de lunes a sábado de 5:00 a.m. a las 8:00 p.m. El servicio de Metrobus, que es provisto por un operador privado, tendrá este mismo horario, pero operará también el domingo. El TU, en cambio, será de 5:30 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a domingo.

Márquez explicó que el transporte público “es esencial, porque habemos un sinnúmero de personas que no guiamos ni tenemos carro y dependemos de la transportación pública y si no hay transportación pública, estamos fritos para ir a comprar medicinas, comidas, cita médica y todo”.

Ahora que ya comienzan a funcionar, la principal pregunta que tienen los usuarios es si el servicio que proveerá la AMA y el TU será lo suficientemente seguro para evitar los contagios por coronavirus.

Para demostrar que sí lo están, el presidente de la AMA y el director de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, presentó a Primera Hora el proceso de desinfección y las medidas de seguridad que se tomarán para proteger a los usuarios.

“Aquí estamos para demostrarle al pueblo de Puerto Rico que tiene que haber confianza en los sistemas de transporte, el tipo de limpieza y desinfección que vamos a estar llevando. Ya nosotros estamos listos”, afirmó.

La AMA gastará $30,000 mensuales en los protocolos de desinfección, se informó. (Vanessa Serra Diaz)

Limpian guaguas de la AMA en cada terminal

Para la AMA no ha sido costo efectivo haber dejado a sobre 30,000 usuarios diarios a pie por tanto tiempo. Menéndez informó que se ha registrado una pérdida de ingresos de $500,000.

El funcionario aceptó que en este nuevo arranque se verá una baja de usuarios. Dijo que no solo estará relacionado a la precaución contra el COVID-19 que toma la ciudadanía, sino a que las guaguas ahora tendrán que aceptar muchos menos pasajeros. Para que tenga una idea, en vehículos en los que se podrían acomodar 40 o 50 personas, ahora solo podrían aceptarse 20.

Comentó, de hecho, que en los pocos días que operaron en julio los pasajeros que movían diariamente fluctuaban entre 2,000 a 3,000 personas.

“Es compulsorio el uso de mascarilla. No se le va a dejar entrar si no tiene su mascarilla. Que la utilice, por favor, en todo momento, que mantenga el distanciamiento, siga las reglas del conductor y no vamos a tener ningún problema. Nosotros le vamos a proveer esa desinfección y vamos a seguir haciendo ajustes en la medida que lo podamos hacer. Pero, necesitamos que cooperen, porque si de alguna manera no hay esa cooperación y por alguna razón hay que cerrar el sistema o alguna ruta en particular, pues, lo vamos a tener que hacer y eso es lo que no queremos hacer. Tenemos que evitar eso”, dijo.

A la entrada de la guagua, se ha pegado información que establece estas reglas mencionadas por Menéndez. Sepa que una vez entre, el usuario verá al conductor encerrado en una cabina acrílica y un dispensador de gel desinfectante para que proceda a limpiar las manos. Unas X en las sillas advierten que se debe dejar ese asiento vacío para que se logre promover el distanciamiento físico.

“Tiene que ir sentado donde se le está señalando que se siente, que busque su distanciamiento. No se le va a permitir que esté de pie”, explicó.

Más allá de los requisitos, los usuarios deben saber que todas las noches las guaguas son sometidas a una desinfección especial. Ya cuando arranca la ruta, cuando llegue a cada uno de los terminales, un personal especializado entrará a las guaguas y se demorará entre cinco a ocho minutos en desinfectar con paños y productos especiales la zona donde se encuentra el conductor y todas las áreas que suelen ser tocadas.

“Guagua que llegue a un terminal, básicamente es una guagua que se va a desinfectar. Ahí también se verifica que tengamos gel desinfectante suficiente”, precisó Menéndez.

Tren Urbano también tiene su plan

En el TU, lo primero que verán los pasajeros al llegar a la estación será un letrero en el que se le reclama el uso de mascarilla. Alcohol desinfectante estará disponible una vez pase su tarjeta y entre a la estación, así como en las áreas de espera del tren.

Luis Villares, quien es el gerente general de la empresa que opera el TU, ACI-Herzog, explicó que “cuando la persona va a comprar su boleto o a entrar a través del torno o esperar un elevador, tenemos los marcadores para asegurarnos que haya distanciamiento social. También tenemos la señalización requiriendo las mascarillas. Cuando entra al tren también va a ver los afiches, en donde se requiere la utilización de las mascarillas y se promueve que las personas se sienten a distancia, para que tengan ese distanciamiento físico requerido...”.

A diferencia de las guaguas de la AMA, en los vagones del tren los asientos no están marcados para evitar su uso. Se les recomienda a los usuarios que voluntariamente mantengan el distanciamiento.

Villares señaló, además, que se ha aumentado la cantidad de vagones que se utilizan en los viajes entre las estaciones de Sagrado Corazón, en Santurce, hasta el área urbana de Bayamón para que los usuarios no se aglomeren.

“Nosotros monitoreamos los pasajeros entrando. De ser necesario, nosotros podemos modificar nuestro servicio y poner más trenes en servicio para que las personas puedan dispersarse más a través de los vagones”, informó.

Añadió que en este proceso es necesario la ayuda ciudadana. “Es una relación mutua. Yo me protejo para protegerlo a usted y usted protéjase para protegerme a mí”, dijo.

La desinfección de las áreas comunes del TU, como lo es la zona para comprar los boletos o los asientos disponibles mientras se espera la llegada del tren, se realizará mínimo dos veces al día. Mientras, los vagones son desinfectados cada vez lleguen a la “punta” de cada ruta, ya sea en Bayamón o en Santurce.

Villares detalló que todas las noches los vagones también son sometidos a una desinfección más rigurosa, tal y como ocurre con las guaguas de la AMA.

Según se informó, el TU ha tenido una pérdida de ingresos por venta de boletos de $3.5 millones en esta pandemia, tras dejar a pie a cerca de 20,000 pasajeros diarios.

LAS TARIFAS

De la AMA

Regular - $0.75

Estudiantes - $0.60

Envejecientes - gratis

Del Tren Urbano

Regular - $1.50

Estudiantes - $0.75

Beneficiarios del Medicare - $0.75

Personas con impedimento - $0.75

Personas mayores de 75 años – gratis

Niños de 6 años o menos - gratis