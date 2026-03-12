Varios hospitales del sistema público de salud de Puerto Rico fueron acreditados por The Joint Commission, informó este jueves el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

Los centros que recibieron la certificación completa fueron el Hospital Universitario de Adultos, localizado en el Centro Médico de Río Piedras, así como el Hospital Universitario Doctor Ramón Ruiz Arnau (HURRA), conocido como el Hospital Regional de Bayamón. Mientras, el Hospital Pediátrico Universitario, también en el Centro Médico, recibió la acreditación sólo en el área del Departamento de Laboratorio Clínico.

Al anunciar los hospitales que obtuvieron su acreditación, Ramos Otero entregó unas proclamas de felicitación a sus directivos. En general, estipulaban que “este importante logro refleja el compromiso, la recreación y el profesionalismo de todo el personal médico, de enfermería, administrativo y de apoyo que día a día trabaja con vocación para brindar una atención segura, eficiente y humanizada a la población. La obtención de esta acreditación fortalece la confianza de la ciudadanía en nuestro servicio de salud y reafirma el esfuerzo continuo del hospital por mantener el proceso de mejora constante, innovación y cumplimiento con las mejores prácticas y cuidados al paciente”.

Según la página de The Joint Commission la acreditación “es el proceso de evaluación objetivo que puede ayudar a las organizaciones de atención médica a medir, evaluar y mejorar el desempeño para brindar atención segura y de alta calidad a sus pacientes. La acreditación sanitaria es un proceso formal mediante el cual un organismo independiente evalúa si una organización cumple con estándares específicos de calidad y seguridad. La acreditación se otorga tras una inspección, sin previo aviso, que evalúa el cumplimiento de los estándares establecidos. Los inspectores revisan los historiales clínicos de los pacientes, observan la atención y entrevistan al personal y a los pacientes”.

En su mensaje, el secretario destacó que el reconocimiento que dio la organización a los hospitales mencionados son frutos de los esfuerzos que se han realizado para fortalecer y solidificar el sistema público de salud, incluyendo mejoras salariales al personal de los hospitales públicos.

Sobre el Hospital Universitario de Adultos, destacó que los partos aumentaron considerablemente, pasando de ser la cuarta causa de admisión a la primera. El año pasado se registraron 1,200 nacimientos, destacó.

“Sabemos los retos de los hospitales privados que han estado cerrando distintas salas de parto. Eso ha hecho que las salas de parto más grande, pues, tengan un aumento significativo”, afirmó, al indicar que el Universitario de Adultos ha sido el más que ha incrementado en partos.

Sobre el HURRA, el secretario destacó que “estaba echado a pérdida, sin recursos, y se ha trabajado fuerte para lograr que fuese una administración de primera”.

Mientras, informó que están pendientes a poner generadores en el Hospital Pediátrico para que haya redundancia en caso de que falle el servicio eléctrico.

En general, puntualizó que “las acreditaciones que hoy anunciamos confirman que nuestros hospitales públicos pueden operar con los mismos estándares de excelencia que las mejores instituciones de los Estados Unidos”.

Por otro lado, el director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Regino Colón, enfatizó que están centrados en lograr la acreditación del Hospital de Trauma del Centro Médico. Indicó que el proceso ya ha avanzado a un 70%.

“Lógicamente, a medida que avanzamos se hace más difícil el restante de los criterios que hay que cumplir”, afirmó.

Indicó que este proceso de acreditación se realiza a la par a otros esfuerzos que se han encaminado para la construcción de un nuevo Centro de Trauma.