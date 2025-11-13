El senador novoprogresista Héctor Joaquín Sánchez no tendrá que pagar la multa de $5,000 que le emitió la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por presuntamente haber solicitado, durante una ceremonia de premiación que se realizó en el Departamento de Educación cuando era subsecretario, que se favoreciera a maestros y directores escolares del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Es que el legisladora apeló la determinación tomada en julio pasado y un panel del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó la resolución de la OEG y desestimó la querella en su contra.

Según un comunicado de prensa emitido por Sánchez para anunciar la determinación, “el Tribunal concluyó que la OEG no presentó prueba clara, robusta y convincente que demostrara violación alguna a la Ley de Ética Gubernamental, y sostuvo que los fundamentos de la Oficina se basaron en recortes de prensa, comentarios en redes sociales y percepciones de terceros, elementos insuficientes para sustentar una sanción ética”.

Asimismo, se indicó que el panel judicial coincidió con las determinaciones previas del Departamento de Justicia y del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), que también habían concluido que no existía causa para presentar cargos ni referidos.

“Desde el primer día confié en que la verdad prevalecería. Esta decisión confirma que actué correctamente, con integridad y respeto por los procesos públicos. Agradezco a mi familia, a mis constituyentes y a todos los que creyeron en mí durante este proceso”, expresó el senador por el Distrito de Carolina, Sánchez.

Añadió que “este resultado reafirma la importancia de no permitir que juicios mediáticos sustituyan la evidencia y el debido proceso. Continuaré trabajando con la misma pasión y compromiso por el bienestar de todos mis constituyentes”.

La sentencia, informó el legislador, revocó la multa impuesta por la OEG y ordenó la desestimación de la querella, al determinar que la actuación del senador no representó un beneficio indebido ni puso en duda la imparcialidad de la función gubernamental.