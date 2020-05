La jueza superior Rebeca de León Ríos determinó ayer miércoles no dar paso a una demanda presentada por el ciudadano vegalteño Jaime A. Miranda Adorno, quien pretendía retar al alcalde incumbente de Vega Alta, Oscar ‘Can’ Santiago Martínez. Miranda no logró su propósito al ser descalificado por el Partido Popular Democrático (PPD) por no cumplir los requisitos establecidos por la Comisión Calificadora para participar en la primaria y que procedía la determinación de la Junta de Gobierno del PPD. Posteriormente, el aspirante acudió al Tribunal. En su decisión, la jueza sostiene que el PPD actuó correctamente al no calificar al recurrente como candidato y solicitó la desestimación de la demanda de Miranda Adorno.

La jueza de León Ríos expuso que "nuestro ordenamiento jurídico permite que los partidos políticos establezcan los criterios para cualificar a un aspirante a un cargo bajo su insignia. Ello conlleva la autoridad intrínseca de descalificar al aspirante que no cumpla con el Reglamento de la colectividad. La idoneidad de los aspirantes a un cargo público electivo bajo la insignia de un partido es materia reservada a los partidos".

Ante la determinación, el alcalde de Vega Alta, Oscar ‘Can’ Santiago, declaró que “la consigna es de unidad y trabajo. Este cuatrienio ha sido uno muy retante para todo Puerto Rico y gracias a Dios en Vega Alta hemos adelantado trabajo, pero nos queda mucho por hacer. En esa misión de servicio, con humildad y respeto pido el respaldo de todos los vegalteños”.