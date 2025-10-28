El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó esta tarde que la jueza Laura Taylor Swain denegó hoy lunes la moción presentada por LUMA Energy para detener la Solicitud de Sentencia Declaratoria que la agencia sometió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

DACO busca que se revierte la norma que le exime a LUMA la responsabilidad de asumir el costo de los enseres eléctricos que se le daña a los abonados en medio de los múltiples apagones del servicio de energía eléctrica que se registran.

En una orden de 17 páginas, la jueza Swain evaluó los argumentos presentados por ambas partes y concluyó que el Título III de la Ley Promesa no puede interferir con el poder regulador (“police power”) del Estado.

PUBLICIDAD

La determinación judicial establece, además, que el DACO tiene jurisdicción para atender este tipo de pleito, ya que su ley orgánica le otorga la facultad de representar los intereses de los consumidores en casos de esta naturaleza.

Asimismo, la jueza indicó que la acción del DACO no persigue un interés económico directo del Gobierno, sino que responde a su función de proteger los derechos de los consumidores, lo cual está autorizado por ley.

Por otra parte, la jueza Swain rechazó el argumento de LUMA de que el recurso presentado por el DACO buscara invalidar el contrato entre la empresa y el Gobierno de Puerto Rico.

Con esta decisión, la jueza permitió que el caso continúe su trámite ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El pasado mes de julio, la agencia demandó a LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) luego que el consorcio admitiera haber denegado todas las reclamaciones por daños a enseres.