El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió en la tarde de este miércoles una notificación a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, dándole un ultimátum para que demuestre una razón válida para que no la sancionen, luego que se declarara culpable de corrupción en el foro federal, si bien no llegó a ser sentenciada porque el presidente Donald Trump le emitió un perdón.

Según el documento, el Supremo examinó la Sentencia de Desestimación que emitió el tribunal federal del Distrito de Puerto Rico en el caso que tenía contra la exgobernadora, y le concede un plazo de 10 días para que “comparezca y muestre causa por la cual no debe ser disciplinada por este Tribunal, tras haberse declarado culpable por aceptar la promesa de una contribución política proveniente de un extranjero nacional, en conexión con su campaña política primarista de 2020”, en violación a las leyes federales.

Aunque gracias al perdón presidencial Vázquez Garced no fue sentenciada, el Supremo comoquiera podría tomar acciones disciplinarias contra ella, o incluso suspenderla de ejercer la profesión de abogada, tomando en cuenta que se declaró culpable ante el tribunal federal de delitos que se le imputaban.

El documento indica que esa Resolución fue acordada por el Tribunal, aunque aclara que el Juez Asociado Rafael Martínez Torres disiente y le habría ordenado a la Vázquez Garced que se expresara sobre el asunto que se refirió a la atención del tribunal.