El indulto que emitió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y a dos de los coacusados en su caso por corrupción pública, lejos de manchar el nombre de Puerto Rico, afecta de manera general a la justicia.

Por un lado, el expresidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet, explicó que se podría pensar que la justicia tiene dos varas, uno para el que tiene acceso a las esferas de poder y otro para el que no.

“De ser ciertas las alegaciones que se hacían en contra de Wanda Vázquez, el mensaje sería uno que, si estás bien conectado, nunca tendrás que asumir responsabilidad. Puede enviar un mensaje de que hay dos varas y que no importa lo que uno haga, podría uno salir airoso. Esto último puede propiciar el que las personas actúen ilegalmente bajo el predicamento de que, si algo me pasa, siempre existe la opción del indulto”, manifestó.

Mientras, el exfiscal estatal, Ernie Cabán, opinó que el acto de Trump resultó ser “catastrófico para fines de la confianza en la justicia”.

Impacta, a su juicio, “ese principio de que la justicia es para todos. Ese principio de que la justicia es ciega y es igual para todos. Con ese indulto que le dio el presidente, le hace un daño grave al sistema”.

Los entrevistados por Primera Hora apuntaron a que el indulto se logró gracias a las conexiones que uno de los coacusados en este caso, el banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, tuvo para lograr acceso al presidente Trump. El tercero de los coacusados que recibió el indulto en este caso fue el exagente federal Mark Rossini.

Es conocido que uno de los abogados de Herrera Velutini, Christopher Kise, defendió a Trump en el 2022 de múltiples casos que se le imputaron. Además, contaba con un defensor vinculado con el multimillonario Elon Musk, Alex Spiro. Más reciente trascendió que su hija, Isabela Herrera, donó $3.5 millones al comité MAGA Inc., formado por aliados de Trump en el 2022.

“No es una cosa fácil”

Pese a los accesos que pudo haber tenido, el exfiscal federal Juan Mancini hizo constar que “un indulto no es una cosa fácil. Los indultos no se reparten como dulce en Halloween. Pero, definitivamente, ayuda cuando tú tienes acceso a personas en las altas esfera del gobierno, cuando pueden traer el caso a la atención”.

Explicó que las peticiones de indultos las evalúa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos antes de pasar hacia la Casa Blanca, donde otro comité hace recomendaciones al presidente.

“Para lograr un indulto, lleva meses. No es de la noche a la mañana”, afirmó, al exponer que por ello se pudo haber negociado un acuerdo de culpabilidad previo a alcanzarse el perdón.

La dificultad para lograr un indulto es tal que son muy pocos los casos federales relacionados a Puerto Rico que lo han logrado.

El récord

El abogado Juan Matos de Juan, que litiga en el foro federal, expuso que más allá del indulto concedido a Oscar López Rivera en el 2017, emitido por el presidente Barack Obama, y los indultos que hizo el presidente Jimmy Carter en el 1979 a favor de los nacionalistas Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores Rodríguez y Andrés Figueroa Cordero por haber disparado en la Cámara de Representantes federal, no hay más ninguno en récord hasta este caso de la exgobernadora.

“El proceso está diseñado para ser uno altamente complejo, muy poco común… Aquí no importa si el acusado sea la licenciada Vázquez o ‘Chucho, el que mata puercos’, cualquier acusado que recibe un indulto, salió de oro”, afirmó.

Su efecto en este caso es radical, pues Trump emitió un “perdón completo e incondicional”. No se le puede llamar convictos, aun cuando se hayan declarado culpable de un cargo menos grave, ya que tiene el efecto de borrar toda consecuencia jurídica sobre sus actos o la investigación que emprendió la Fiscalía federal contra Vazquez Garced, Herrera Velutini y Rossini.

“El indulto tiene el efecto de eliminar el caso”, comentó la exfiscal federal, María Domínguez. “O sea, el historial del caso, en términos técnicos no se elimina del récord, porque en el foro federal no existe un estatuto de ‘expungement’ (expurgación o cancelación). Sin embargo, no es convicta ni tiene condena”.

Expuso que, “aunque a muchos no les guste, hay que aceptarlo, porque esa es parte de la autoridad que él, (como presidente de Estados Unidos), tiene”.

Lo que demarcó la actual presidenta del Colegio de Abogados, Vivian Godineaux, es que se debe orientar al pueblo lo que constituye un indulto y para qué es que debe utilizarse. Dijo que, entonces, se podría juzgar si era o no necesario.

Se le pidió ejemplos de casos en los que se debe conceder indultos. La líder de los abogados habló de personas que insisten en su inocencia y no han logrado tener la oportunidad de demostrarlo en los tribunales o personas que han cumplido gran parte de la condena y su condición de salud amerita que salga en libertad.

Se le cuestionó también sobre cómo el pueblo puede juzgar estos actos. Mencionó que es “tomar conciencia de las personas, del nivel del ética y moral de las personas que corren en el ruedo político y que queremos que nos dirijan, que dirijan las riendas de este país y que tengan ese proyecto de país que todos queremos, de un país más justo, más ético, donde haya una igualdad en cuanto a derechos y demás, que protejan los derechos que hemos obtenido, que defiendan nuestra Constitución”.

No se olvidará

Los entrevistados hicieron constar que Vázquez Garced no tendría consecuencias jurídicas de sus actos. No obstante, no lograría que se borre el acto de que ella se paró ante la jueza federal Silvia Carreño Coll a declararse culpable de un delito menos grave por violación a leyes electorales, por haber recibido fondos de personas que no tenían ciudadanía americana.

“Por más indulto que haya, nadie va a olvidar lo que sucedió”, puntualizó Mancini.

De paso, explicó que aceptar un indulto, como hizo la exgobernadora a petición de la Fiscalía federal, no es aceptar que cometió un delito. Dijo que el paso se da para que el tribunal federal pierda jurisdicción. En este caso, provocaría que no pueda ser sentenciada este próximo 29 de diciembre, como se tenía programado.

Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini aceptaron el indulto y, de paso, solicitaron la desestimación de su caso.

Como efecto colateral del caso, los abogados coincidieron que la legislación que se propone para eliminar las escoltas a los exgobernadores no rendiría frutos si se queda tal y como aprobada en la Cámara de Representantes que elimina el privilegio a aquellos que haya resultados convictos. Se expuso que se debe incluir la palabra indultada para que aplique en el caso de Wanda Vázquez, ya que no se le pude llamar convicta tras ser perdonada.

Asimismo, Vázquez Garced podría no salvarse de ser investigada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para evaluar si impone alguna sanción, que va desde “una suspensión (del ejercicio de la abogacía) por tiempo prestablecido, indefinida o el desaforo”, explicó la presidenta del Colegio de Abogados.

El abogado Matos de Juan explicó que un ciudadano puede acudir al Procurador General, ubicado en el Departamento de Justicia, para presentar una queja contra la Vázquez Garced. También el propio procurador, que fue nombrado por la gobernadora Jenniffer González Colón, Omar Andino Figueroa, puede elevar una querella ante el Tribunal Supremo para que se evalúe el comportamiento ético del abogado, en este caso la exgobernadora.

Explicó que, si Vázquez Garced se hubiera declarado culpable “de un delito grave, que acarre turbidez moral, es un desaforo automático”, aun cuando haya recibido el perdón presidencial. No obstante, el delito menos grave, como el aceptado en este caso, no implica una sanción inmediata. Tendría que ser evaluada por los jueces del Supremo para ver si implicó “turbidez moral, deshonestidad de parte del abogado” y amerita alguna sanción.

En términos más generales, los abogados apuntaron a que a nivel estatal se debe tener más enfoque en procesar casos de corrupción. Apuntaron a un posible desinterés de la Fiscal federal en Puerto Rico de proseguir con estos casos, como consecuencia de este indulto. Pero, también hicieron constar que la administración Trump ha demostrado que no tiene interés en actuar en contra de la corrupción.