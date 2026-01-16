El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiría un indulto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable ante el Tribunal Federal por violaciones a las normas de financiación de campañas mediante un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Así lo confirmaron múltiples fuentes a CBS News este viernes, según el medio estadounidense.

Vázquez Garced se declaró culpable en agosto de 2025 de un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales.

PUBLICIDAD

La sección 30121 prohíbe que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que banquero venezolano Julio Herrera Velutini y exagente federal Mark Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly, debido a que el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly renunció, supuestamente, bajo presiones.

Luego, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Vázquez Garced, presuntamente, recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar el cambio de mando en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La vista de sentencia está pautada para el próximo 29 de enero.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.