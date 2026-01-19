Desde que se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planeaba indultar a la exgobernadora Wanda Vázquez, convicta federal por un caso de corrupción relacionado con una donación durante su campaña electoral de 2020, surgen dudas sobre cómo se concede este beneficio, las razones para el perdón y las reacciones que esto conlleva.

El supuesto indulto de quien fue la primera ejecutiva de la isla entre 2019 y 2021, ya estaría concedido y solo faltaría que se realizara un anuncio oficial, según ha trascendido

A continuación, te detallamos información sobre el proceso, el caso y más datos.

¿Qué es un indulto presidencial?

Se trata del perdón por parte del presidente de Estados Unidos -en este caso Donald Trump- los que puede conceder por iniciativa propia o en respuesta a solicitudes. Aunque el Fiscal de Indultos investiga y revisa las solicitudes de clemencia, el presidente puede ignorar sus conclusiones. Generalmente, el perdón se concede en reconocimiento por la aceptación de la responsabilidad del crimen del solicitante y por el buen comportamiento por un periodo significativo de tiempo después de la declaración de culpabilidad o la compleción de la condena.

El presidente Donald Trump

Resumen del caso

Vázquez se declaró culpable en agosto pasado de aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales. Vázquez, que se convirtió así en la primera exgobernante de Puerto Rico en ser convicta en la isla, está acusada junto a Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank, y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes también llegaron a un acuerdo de culpabilidad.

Antes de estos acuerdos de culpabilidad, los tres enfrentaban cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por los que podían haber sido condenados a un máximo de 20 años de prisión.

De izquierda a derecha: Mark Rossini, Wanda Vázquez Garced y Julio Herrera Velutini. ( GFR Media )

Según la acusación formal emitida en su momento, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de $300,000 a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020.

A cambio, la exgobernadora despidió al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba al banco de Herrera.

La fecha de sentencia, luego de múltiples atrasos, deberá ocurrir el 29 de enero.

¿Por qué Trump les concede el perdón?

En el caso de Vázquez, un funcionario de la Casa Blanca dijo a Fox News que “todo este caso es un ejemplo de persecución política (...) que comenzó diez días después de que (Vázquez) respaldara al presidente Trump en 2020”. Mientras, un oficial de la Casa Blanca también declaró a CBS News que “los documentos del indulto establecen que nunca hubo ningún elemento de un ‘quid pro quo’ y que su procesamiento tuvo motivaciones políticas”.

La Casa Blanca, Washington DC. ( The Associated Press )

El indulto también sería para Herrera Velutini y Rossini.

Este perdón presidencial se da a conocer días después de que trascendiera que la hija de Herrera Velutini, Isabela Herrera, donó $1 millón al comité MAGA Inc. a 37 días de que se pactara un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia federal que redujo el caso de uno de corrupción pública a una violación menos grave por delitos electorales. Previo a esta donación, dada en verano del 2025, había donado otros $2.5 millones al comité formado por aliados de Trump en el 2022, según consignó el diario El Nuevo Día.

¿Y ahora?

El Tribunal Federal de San Juan informó que denegó la solicitud de suprimir la recomendación de un año de prisión como sentencia para Vázquez, y la petición de retrasar la vista de condena.

La jueza Silvia Carreño rechazó la solicitud de la defensa de Vázquez para eliminar la recomendación de sentencia de un año de cárcel que radicó la Fiscalía federal, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el perdón firmado por Trump.

En este contexto, Carreño señaló que la recomendación de la Fiscalía federal es solo “uno de los elementos que el Tribunal considerará al dictar sentencia” y el Tribunal entiende que “no se ha incumplido con el acuerdo de culpabilidad que figura en el expediente y que no es necesario eliminar del expediente el memorando de sentencia del Ministerio Público”.

Reacciones de inmediato

Tan pronto se conoció la clemencia ejecutiva, varios políticos de la Isla se expresaron. Algunos, aunque reconocieron la potestad del presidente Trump para otorgar el perdón, no minimizaron el acto de Vázquez de declararse culpable.

La gobernadora Jenniffer González expresó que el acto del presidente estadounidense “no cambia la realidad” de la exmandataria.

“Los indultos a personas que han sido convictas es una facultad constitucional que tiene el Presidente de los Estados Unidos, la cual igual se respeta cuando ya ha sido ejercida para otros, incluso aquí en Puerto Rico. La concesión de este perdón presidencial no borra la gravedad de los actos admitidos, ni silencia el eco de una etapa que resultó profundamente penosa y vergonzosa para Puerto Rico. Lo cierto es que se violentó la pureza de nuestros procesos electorales y hasta hubo un reconocimiento de culpabilidad ante la ley”, indicó González.

Además, dijo que “este proceso envió un mensaje erróneo sobre la rendición de cuentas que todo gobernante debe al pueblo. La integridad del proceso electoral es la columna vertebral de nuestra sociedad; por ello, recibimos esta noticia con la firme convicción de que la impunidad no debe ser el norte”.

Mientras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, manifestó por redes sociales que el indulto no debió ser concedido.

“(...) el empresario (banquero) venezolano Julio Herrera Velutini fue indultado junto a Wanda Vázquez y Mark T. Rossini por el presidente Trump. Habrá quienes entendamos que no debió concederse ese perdón ‘total o absoluto’ o ninguno otro, pero es una facultad constitucional del Presidente y la ejerció. PUNTO”.

También dijo que “el indulto concedido por el presidente Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez de ninguna forma cambia los hechos que se le imputaron ni su alegación de culpa. Esos son los datos. El resultado de caso contra el Beodo (el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá) tampoco lo hace relucir en decencia. Esa es la historia”.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, por su parte, también se expresó.

“La impunidad protege y promueve la corrupción. El indulto a la exgobernadora Wanda Vázquez debilita la integridad pública, lacera la confianza en la justicia y ofende a los que creemos en el gobierno honesto”, dijo el comisionado residente en Washington.

A juicio de otros, como para el excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, el perdón otorgado a la convicta exgobernadora “es una humillación”.

“Wanda Vázquez fue acusada y se declaró culpable por corrupción. No se trata de alegaciones políticas ni de interpretaciones ideológicas: se trata de hechos probados en el Tribunal Federal. El perdón otorgado por Donald Trump es una humillación más contra el pueblo de Puerto Rico. Ese mismo Donald Trump que ha estado vinculado, por acción u omisión, a redes que encubren traficantes sexuales de menores”, reiteró Dalmau.