Tras trascender que el presidente Donald Trump indultaría a los implicados en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, los abogados del banquero venezolano Julio Herrera Velutini emitieron una reacción.

Destaca que sus abogados Lilly Ann Sánchez y Christopher Kise calificaron el indulto de Trump como uno “benévolo”. Esto quiere decir “que tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas”, según la Real Academia Española.

En declaraciones escritas, solicitadas por Primera Hora, los letrados indicaron que “el señor Herrera Velutini está profundamente agradecido al presidente Donald J. Trump por concederle el indulto benévolo y espera poder seguir adelante con su vida y dedicar su tiempo a su familia y su carrera”.

Varios medios que citaron a fuentes oficiales de la Casa Blanca fueron los que dieron a conocer el indulto presidencial a Vázquez Garced, Herrera Velutini y el tercer implicado, el exagente federal Mark Rossini. Se apunta a que el presidente de Estados Unidos considera que el caso fue por persecución política.

El abogado de la exgobernadora, Peter John Porrata, confirmó a este diario el indulto.

Este perdón presidencial se da a conocer días después de que trascendiera que la hija de Herrera Velutini, Isabela Herrera, donó $1 millón al comité MAGA Inc. a 37 días de que se pactara un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia federal que redujo el caso de uno de corrupción pública a una violación menos grave por delitos electorales. Previo a esta donación, dada en verano del 2025, había donado otros $2.5 millones al comité formado por aliados de Trump en el 2022, según consignó el diario El Nuevo Día.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La vista de sentencia de los acusados está pautada para el 29 de enero. Podría quedar sin efecto si finalmente se concede el indulto.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.