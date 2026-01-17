El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se expresó en contra de la “clemencia ejecutiva” que emitió el pasado jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a favor de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados en su caso por corrupción pública.

Sin embargo, afirmó que hay que respetar el poder que tiene el líder estadounidense.

La reacción la emitió en sus redes sociales, en sus ya típicos “Buenos días Puerto Rico”.

Además de Vázquez Garced, Trump indultó al banquero Julio Herrera Velutini y al exagente federal Mark Rossini.

Como reacción, Rivera Schatz expresó que “el empresario (banquero) venezolano Julio Herrera Velutini fue indultado junto a Wanda Vázquez y Mark T. Rossini por el presidente Trump. Habrá quienes entendamos que no debió concederse ese perdón ‘total o absoluto’ o ninguno otro, pero es una facultad constitucional del Presidente y la ejerció. PUNTO”.

También dijo que “el indulto concedido por el presidente Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez de ninguna forma cambia los hechos que se le imputaron ni su alegación de culpa. Esos son los datos. El resultado de caso contra el Beodo (el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá) tampoco lo hace relucir en decencia. Esa es la historia”.

Tras emitir su opinión, el líder del Senado la emprendió contra opositores, principalmente el excandidato a la gobernación, Juan Dalmau, quien ayer lo había retado a emitir una reacción.

Específicamente, Dalmau manifestó que “ante esta realidad, Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz no pueden seguir guardando silencio. O denuncian y condenan el perdón a una corrupta convicta y el encubrimiento de Donald Trump o quedan retratados como cómplices por asociación de la corrupción”.

Rivera Schatz, entonces, precisó que, “ante las alegaciones de los opositores (izquierdosos) contra el Presidente Trump, de que hubo ‘influencias políticas’, pues ¡Luis Gutierrez y Juan Dalmau tienen acceso al congresista republicano, Tom McClintock! ¡A ver! ¡Aboguen con él por Nicolás Maduro! ¡Háblenle de la ‘soberanía venezolana’ de lo que ustedes alegan es una “agresión militar” de que Venezuela quiere de regreso a su narco/asesino/ dictador! ¡Díganle a Trump que las acusaciones contra Maduro son falsas! ¡Que es ‘persecución política’!"

Añadió: “¡Los caripelaos como Juan Dalmau respetan la soberanía venezolana, pero no la de Estados Unidos de América! ¡Aceptan los indultos o perdones a sus propios terroristas como Oscar López y los demás, pero cualquiera que no sea izquierdoso, socialista, comunista o terrorista no merece nada! ¡Juan Dalmau eres un caripelao y lo otro también!"