El presidente Donald Trump demostró el miércoles que había aprendido a dejar de preocuparse por la inflación y, en sus propias palabras, a “adorarla”.

Al ser preguntado sobre el nuevo informe que indicaba que el índice de precios al consumo en mayo había subido un 4.2 % con respecto al año anterior, el presidente adoptó una postura sorprendentemente optimista ante estas noticias tan preocupantes. Trump no descartó la cuestión de la asequibilidad como un “engaño” iniciado por los demócratas, como había hecho anteriormente. Tampoco afirmó que estuviera reduciendo el coste de la vida.

En cambio, después de que el Gobierno anunciara que la inflación había alcanzado su nivel más alto desde abril de 2023, Trump elogió las cifras.

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“¿Sabes lo que me encanta?“, dijo Trump. ”Me encanta la inflación".

Fue una declaración inesperada, teniendo en cuenta que los votantes, de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, han señalado la economía como su principal preocupación —y han otorgado a Trump una valoración muy baja en ese aspecto—. A los pocos minutos de que hiciera ese comentario ante las cámaras, los demócratas se apresuraron a difundirlo en las redes sociales.

Trump había prometido en su campaña de 2024 acabar rápidamente con la inflación, pero ahora sostiene que el aumento de los precios se debe exclusivamente a que la guerra con Irán ha encarecido los costes energéticos. El miércoles afirmó que el alivio ya está en camino gracias a una operación militar secreta que, según él, había transportado 100 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, la principal vía de transporte para el 20 % del suministro mundial de petróleo, que ha estado prácticamente cerrada por la guerra desde finales de febrero.

“Trump dijo de verdad: “Me encanta la inflación”. Ante las cámaras. Para que toda América lo oyera", publicó rápidamente en X el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. “Su desprecio por vosotros no conoce límites”.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó en X que, dada la conocida afición de Trump por la inflación, “por fin hemos encontrado algo que le gusta a Donald Trump tanto como se quiere a sí mismo”.

La diputada Emilia Sykes, demócrata por Ohio, no tardó en preguntarle al secretario de Energía, Chris Wright, en una audiencia si a él también le encantaba la inflación.

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“¿Te gusta la inflación?“, preguntó Sykes.

“Me encanta acabar con la capacidad de Irán para fabricar armas nucleares”, respondió Wright. Solo admitió, tras ser presionado: “No, preferiría que la inflación fuera más baja”.

Cuando se le preguntó por los comentarios concretos de Trump, Wright respondió: “Es un tipo divertido y exagerado que ha demostrado un liderazgo extraordinario”.

Trump afirmó que esos envíos secretos eran la razón por la que los precios del petróleo habían caído por debajo de los 90 dólares el barril, tras superar los 110 dólares a principios de abril.

“Aunque lo anuncio hoy por primera vez, llevamos tiempo extrayendo millones de barriles de petróleo, millones de barriles cada noche”, afirmó Trump.

En las redes sociales, el presidente afirmó que la misión comenzó el mes pasado y que “ha permitido que más de 100 MILLONES de barriles de petróleo hayan atravesado el estrecho y hayan llegado al mercado libre. Más de 200 buques mercantes han atravesado el estrecho de forma segura”. No se disponía de datos inmediatos que respaldaran esa cifra, y no quedó claro de inmediato qué papel había desempeñado el ejército estadounidense.

Para poner esa cifra en contexto, antes de la guerra pasaban por el estrecho una media diaria de 20 millones de barriles de petróleo, lo que significaría que la misión de Trump había supuesto el equivalente a cinco días de envíos normales de petróleo.

En respuesta al nuevo informe sobre la inflación, la Casa Blanca señaló que algunos gastos habían bajado en mayo con respecto al mes anterior: el precio de los vehículos nuevos, los medicamentos con receta y los seguros de automóvil, por ejemplo. Pero cuando se compara la cifra global de inflación con la evolución de los salarios por hora, se observa una señal preocupante de que el poder adquisitivo de la población en relación con sus ingresos ha disminuido.

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“El presidente Trump ha afirmado sistemáticamente que los precios del petróleo y el gas —y, por ende, la inflación general— se desplomarán una vez que se resuelva la situación con Irán, y que la Administración seguirá impulsando nuestra agenda de asequibilidad para que los estadounidenses puedan quedarse con una mayor parte del dinero que tanto les ha costado ganar", afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un correo electrónico.

Sin embargo, los mercados financieros se mostraron cautelosos ante las declaraciones de Trump de que estaba haciendo bajar los precios al permitir el paso de petroleros por el estrecho, unas declaraciones que se produjeron al mismo tiempo que Estados Unidos lanzaba ataques aéreos contra Irán y que Teherán respondía con ataques contra países de la región.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.