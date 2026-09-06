WASHINGTON — El Gobierno de Trump presentó este domingo un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo después de que un juez federal bloqueara las nuevas restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de legislatura.

La demanda se presentó después de que la jueza del Tribunal Federal de Distrito, Indira Talwani, prorrogara una orden contra el Servicio Postal para hacer cumplir el decreto presidencial de Donald Trump relativo a las elecciones de noviembre.

Las disputas legales se producen justo cuando los estados empiezan a enviar las papeletas por correo, lo que deja a la Administración poco tiempo para introducir cambios importantes en la normativa sobre el voto por correo.

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«Ya se ha comenzado a enviar por correo las papeletas electorales en Carolina del Norte, y más estados iniciarán el proceso de envío mientras la orden judicial siga vigente, entre ellos Alabama el 9 de septiembre y al menos cinco estados la semana del 13 de septiembre», afirmó el fiscal general adjunto John Sauer en el escrito.

«Una vez que esos sobres electorales entran en el sistema postal, ya no hay forma de recuperarlos. Y aunque la orden judicial permite que el Servicio Postal y los estados sigan tomando medidas para garantizar que sus sobres cumplan los requisitos de la normativa… cada día que la orden judicial esté vigente se corre el riesgo de sembrar la confusión y el caos, ya que la orden convierte esas medidas preparatorias en voluntarias, en lugar de obligatorias».

Esta apelación supone la tercera vez que el Gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo que intervenga. El Tribunal Supremo ha permitido que el plan siga adelante, pero no se ha pronunciado sobre su legalidad.

Esta contienda podría tener importantes repercusiones en las elecciones de este año, en las que está en juego el control del Congreso. Casi un tercio de los votantes de EE. UU. votan por correo.

Los estados demócratas y las organizaciones que defienden el derecho al voto afirman que los cambios son inconstitucionales. Las autoridades electorales sostienen que no hay tiempo suficiente para adaptar sus sistemas a las nuevas directrices del Servicio Postal.

La Administración Trump ha presentado estas restricciones como medidas de sentido común que se inscriben en el marco de sus competencias para regular el servicio postal.

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«En pocas palabras, la mejor manera de abordar los temores de los demandados respecto a su incapacidad para cumplir con la Norma es conceder una suspensión administrativa inmediata de la orden, seguida de una suspensión total a la espera de una revisión más exhaustiva», afirmó Sauer. «Esto disipará la indebida nube de incertidumbre que el tribunal de distrito ha proyectado sobre la norma, dejando claro a todas las partes implicadas que su cumplimiento no es opcional y debe comenzar sin más demora».

El documento añadía que los requisitos para votar por correo y en ausencia seguirán rigiéndose por la legislación estatal, y que serán las autoridades estatales y locales las que determinen quién cumple los requisitos para utilizar este método y qué papeletas pueden contabilizarse. «El Servicio Postal no desempeñará ningún papel a la hora de determinar la elegibilidad de los votantes, mantener los censos electorales ni contabilizar las papeletas».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.