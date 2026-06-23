El veterano comentarista conservador Tucker Carlson afirmó en un podcast que “no hay ninguna posibilidad de que apoye al Partido Republicano” de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, distanciándose así de la afiliación política que ha defendido como comentarista durante décadas, incluso como uno de los presentadores más populares de Fox News Channel.

“No voy a apoyar al Partido Demócrata”, se apresuró a añadir Carlson, en unas declaraciones realizadas a finales de la semana pasada en el programa “Can’t Be Censored”. “No sé qué voy a hacer”.

Carlson, que ha conseguido un gran número de seguidores en su propio podcast desde que fue despedido de Fox News en 2023, se ha distanciado recientemente del partido, una decepción que se ha visto agravada por la decisión del presidente Donald Trump de entrar en guerra con Irán en febrero.

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Carlson apoyó a Trump en 2024. Tras el inicio de la guerra, se disculpó por haber apoyado al entonces candidato presidencial y por “haber engañado a la gente”, afirmando que no había sido intencionado.

Ha criticado en repetidas ocasiones la guerra, alegando que se libra a instancias de Israel y a costa de los estadounidenses, y ha arremetido contra el partido por no representar a sus propios votantes, a los ciudadanos ni a la nación.

“Están tomando decisiones basándose en otros criterios: qué es lo mejor para esta empresa, qué es lo mejor para Israel, qué es lo mejor para nuestros donantes”, afirmó. “No es solo que vayan por el camino equivocado, es que eso es inaceptable, es una traición, es inmoral, no puede seguir así”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.