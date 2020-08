En la recta final de la contienda primarista los partidos políticos echan el resto por animar a sus electores para que se movilicen el domingo a los colegios de votación, en momentos en que la pandemia del COVID-19 ha escalado en Puerto Rico.

El Partido Popular Democrático (PPD) ha tenido que reponer en algunos pueblos a funcionarios de colegio de mayor edad, por su vulnerabilidad al contagio, y para la primaria la colectividad ha adoptado medidas especiales, como la toma de temperatura en los colegios de votación.

“Veo un buen ánimo a pesar de que las situaciones son atípicas por lo del COVID, pero en la manera en que la gente va conociendo el sistema a través de la propaganda y la publicidad que se está llevando a cabo, eso les permite conocer y los temores pueden desaparecer”, dijo el comisionado electoral del PPD, Lind Merle Feliciano.

“Yo lo puedo entender, porque es una cuestión de salud, pero cuando empiecen a ver que apenas va a haber filas, porque son 75 personas por colegio y que se están tomando todas las medidas para ellos y los funcionarios, se darán cuenta de que va a ser un proceso ágil. Si una persona arroja fiebre le voy a dar la alternativa de que tenga una fila cerrada, esto es que se le da una tarjeta y votará a las 4:00 de la tarde cuando no haya nadie en el colegio”, detalló.

Sin embargo, no se aventuró a ofrecer pronósticos de participación.

“Veo mucho entusiasmo, lo que quiero ver es que se produzca. Es altamente especulativo en este escenario decir cuántas personas van a asistir o no. Mi responsabilidad es que sea un proceso cómodo, ágil y seguro. Esperamos que la gente entienda que al desentenderse de la política nos corremos el riesgo de estar gobernados por los peores, así que invitamos a todo el mundo a participar”, expresó Merle Feliciano.

Dijo estar complacido con el protocolo de seguridad que estableció la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), aunque destacó que el equipo “no ha llegado completo” para la protección de los funcionarios electorales. “Faltan las batas quirúrgicas”, dijo el comisionado.

Mencionó que el PPD estableció dos programas piloto de votaciones por servicarro, uno para el voto adelantado y otro para el voto presencial el domingo.

“Uno se va a llevar a cabo en Dorado y otro en Barceloneta. Ellos van a estar operando y voy a estar haciendo las observaciones de ese proceso para ver si es algo que podemos replicar en todo Puerto Rico”, indicó.

“El PPD está buscando alternativas para hacer este proceso uno más seguro. Tenemos que tener presente que el COVID va a estar presente en las próximas elecciones y nosotros tenemos que garantizarle tanto a los electores como a nuestros funcionarios un ambiente cómodo y seguro”, sostuvo Merle Feliciano.

El presidente del PPD, Aníbal José Torres, dijo por su parte, que en términos de funcionarios de colegio todavía hay municipios en los que están haciendo ajustes.

“No voy a mencionar, pero en un municipio donde teníamos 40 funcionarios para todos los colegios tuvimos pérdida de 15, precisamente, porque son personas mayores y el temor existe…”, precisó Torres.

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Santiago Rodríguez, dijo que la movilización de electores de la Palma les toca a los equipos de campaña. También reconoció que la pandemia ha tenido repercusiones en el proceso primarista.

“Con relación a la motivación, cada una de las campañas y de los políticos, están haciendo su trabajo a nivel de la calle. Mi trabajo solo es electoral, todo lo que tiene que ver con llevarle el voto a los colegios a nuestros electores, pero ciertamente tuvimos la movilización, tuvimos los funcionarios de colegio y los políticos están haciendo su trabajo”, sostuvo Santiago Rodríguez.

“Cambió la forma de hacer política, el COVID nos cambió la vida a todos”, dijo para agregar que en este momento “es más difícil tomar esa temperatura (el ánimo de la gente), porque no hay actividades en la calle”.

“Tendrías tú que estar todo el tiempo en las redes sociales para ver lo que está pasando y hemos estado inmersos en otras cosas”, indicó la comisionada.

Santiago Rodríguez tampoco dio cifras.

“Ese voto (el voto adelantado) no tiene comparación porque tiene muchas categorías nuevas y no tendríamos una base similar”, sostuvo Santiago Rodríguez. Dijo que recibieron 21 mil solicitudes de voto adelantado. No pudo precisar tampoco cuántas de estas personas que se quedaron sin votar el sábado lo harán el domingo, 9 de agosto con trato preferente.

“El voto encamado eran unos 3,200. Esa machina la terminamos el sábado y no tuvo mayores contratiempos que los que se dan en un evento electoral. Lograron votar 2,844 faltando dos precintos. Entiendo que llegamos a los 2,900. Había gente que no estaba en su casa, otros lamentablemente fallecieron. Vamos a dar una segunda ronda el sábado”, detalló.

Añadió que faltan por votar 7 mil confinados, unos 200 empleados que laboran en la CEE y agregó que unas 84 personas solicitaron voto ausente.

Reaccionó con cautela a las expresiones del Presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, quien culpó a la Oficina de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado (JAVA) del PNP por las fallas en el suplido de papeletas del pasado sábado en la votación de los electores novoprogresistas que pidieron voto adelantado.

“Me da un poquito de tristeza, porque yo creo que no es justo echar culpas cuando hay un poquito de responsabilidad de todas las partes. Yo asumo la mía”, expresó la comisionada penepé.