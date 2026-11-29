¿Hay un caimán en la playa Vacía Talega, en Loíza? La circulación de fotografías y videos en las redes sociales sobre el supuesto avistamiento de un reptil en el área motivó una investigación por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

El comisionado del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Nelson Cruz, informó que la agencia movilizó a un grupo de oficiales durante el día de ayer, sábado, para inspeccionar la zona y entrevistar a bañistas y otros ciudadanos.

Tras la investigación, el DRNA determinó que no había evidencia de la presencia del reptil en el área.

“Luego de inspeccionar la zona minuciosamente, incluyendo entrevistas a bañistas y otros ciudadanos, no se encontró la posible especie, ni tampoco huellas que pudieran corresponder al paso de un reptil”, indicó Cruz en declaraciones escritas.

El funcionario destacó, además, que en dicha playa no existe una desembocadura ni cuerpos de agua dulce en sus inmediaciones. No obstante, aseguró que los vigilantes continuarán monitoreando el área.