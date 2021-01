El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, estima que son más de 20,000 los residentes de Puerto Rico que deben devolver los $1,200 de estímulo económico federal por la pandemia, luego que el año pasado solicitaran el incentivo en la herramienta digital del Servicio de Rentas Internas (IRS) y, posteriormente, se les otorgó un segundo pago por parte de la agencia local.

Aunque el secretario advirtió en múltiples ocasiones a los residentes de la Isla que no llenaran el formulario federal, muchos ignoraron el aviso y recibieron doble pago.

“Ahora deben devolver el dinero, porque si no están expuestos a intereses, penalidades y recargos”, destacó el funcionario a Primera Hora.

Cuando se anunció para abril del año pasado que se otorgaría un incentivo federal de $1,200 a través de la ley CARES Act, el gobierno explicó que el IRS enviaría la ayuda a los empleados federales que devengan ingresos de fuentes de Estados Unidos y a beneficiarios del Seguro Social que recibían la planilla informativa SSA-1099.

Parés explicó que no tiene un número exacto de puertorriqueños que pudieron haber cobrado dos veces el estímulo, pero estimó que son “miles largos”.

“No me sorprendería que sean más de 20,000 personas… mi responsabilidad ahora es avisarles que tienen que devolver ese dinero porque se exponen a sanciones por parte del IRS”, indicó al agregar que los pagos pueden devolverse a través de www.suri.hacienda.pr.gov

Señaló que el número exacto de posibles deudores se sabrá luego que se haga una conciliación de datos entre el IRS y Hacienda. Tampoco precisó cuánto dinero por concepto de duplicidad de pagos del incentivo de $1,200 se han devuelto a la agencia.

“Esa reconciliación debió haber ocurrido, pero se ha atrasado porque hemos detenido algunos asuntos para prepararnos para los estímulos. Ahora mismo estamos en el proceso del segundo estímulo (COVID-related Tax Relief Act of 2020, CRTRA) y estamos a la expectativa de que pueda surgir un tercero (que se está evaluando en el Congreso de Estados Unidos)”, manifestó.

De hecho, explicó que puede darse el caso, aunque a menor escala, de que los que recibieron los $1,200 tras haberlos solicitado a través del IRS, reciban el segundo estímulo de $600 de CRTRA de esta misma agencia y, posteriormente, de Hacienda. Si ese fuera el caso, el residente debe devolver también ese dinero.

“Nos hemos percatado que el IRS no les ha pagado a la cantidad de puertorriqueños que les pagaron la primera vez. Sospechamos que cerraron la pluma… En ese sentido les consultamos (a la agencia federal) y vamos a pagarles a los que tenemos en el sistema que son contribuyentes. Los demás tendrían que esperar a llenar la planilla y solicitarlo como crédito contributivo”, explicó.

Todavía hay oportunidad de cobrar los $1,200

De otra parte, el secretario de Hacienda indicó que, aun cuando la distribución de la primera ayuda federal del Pago de Impacto Económico de $1,200 venció el 31 de diciembre, todavía hay oportunidad de reclamar el dinero como crédito reembolsable en la radicación de la Planilla de Contribución sobre Ingresos al año 2020 (pero que se llena en el 2021).

Manifestó que quedaron pendientes unas 24,000 reclamaciones del pago de $1,200 y que estas personas debieron haber recibido una comunicación a través de SURI, con detalles de sus casos. De todos modos, se les recomienda escribir al enlace de “Asistencia en SURI” disponible en la página de Hacienda.

“De esas 24,000 reclamaciones, considero que unas 8,000 se denegaron por no cumplir con los protocolos. Pero dentro de mi corazón yo sé que cualifican, pero tienen que hacer los ajustes”, subrayó.

Añadió que otros 4,500 cheques se devolvieron por errores tan simples como haber llenado mal la dirección.

“Pero lo que de verdad me duele es que hubo 13,000 que no recibieron el cheque porque escribieron el número de cuenta (del banco) mal. Se les notificó por correo electrónico y muchos no han hecho nada”, sostuvo al señalar que también hubo muchos ciudadanos que escribieron mal sus nombres o seguro social. “Les sugiero que busquen su tarjeta de seguro social y reclamen el crédito contributivo como exactamente aparece su nombre en ese documento”, insistió.

Explicó que otros muchos puertorriqueños se vieron descalificados porque fueron reclamados como dependientes en la planilla de un tercero. “Ahí no hay mucho más que hacer”, advirtió.

Sobre aquellos casos en el que se reclamó a un hijo como dependiente en la planilla del año 2019 y se graduó de la escuela superior en el 2020, ha surgido la duda de si es elegible o no para recibir el crédito en su carácter individual.

“Si no es dependiente de sus padres o de cualquier otra persona en este año contributivo (correspondiente a ingresos de 2020), los jóvenes mayores de 17 años pueden reclamarlo (los $1,200) llenando el anejo especial en la planilla que hay que entregar este año”, explicó.

El total desembolsado en Puerto Rico de los $1,200 de Impacto Económico con la Ley CARES Act fue de $2.9 billones a dos millones de familias. Este paquete de estímulo económico estuvo disponible para personas que devenguen $75,000 o menos al año, y $2,400 para matrimonios que ganen $175,000 o menos al año. Además, incluyó $500 por cada menor de edad dependiente.

De otra parte, bajo la nueva ley CRTRA se otorgarán $600 a cerca de 2.8 millones de personas en Puerto Rico -ya sea como individuos, parejas o dependientes-, lo que representa un total aproximado de $1.7 billones. Los pagos serán de $600 por individuo y de $600 por dependiente cualificado, o $300 en los casos de custodia compartida.

Según establece la ley federal, estos pagos de $600 adicionales los recibirán individuos con un seguro social válido, que hayan sido residentes en Puerto Rico durante el año contributivo y que no hayan sido reclamados como dependientes en la planilla de contribución sobre ingresos de otra persona.

Bajo la nueva ley CRTRA, las guías de elegibilidad flexibilizan ciertas áreas para que más ciudadanos cualifiquen. Por ejemplo, las personas encarceladas pudieran ser elegibles. Además, Asume no hará retenciones por deudas pendientes.

Tan reciente como el domingo, el secretario anunció el envío de la ayuda federal a cerca de 800,000 familias hábiles residentes en Puerto Rico, durante la primera semana de desembolsos de la segunda ronda del Pago de Impacto Económico. En total se desembolsaron $760,151,225.