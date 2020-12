Unos 17,500 pagos federales de $1,200 por el COVID-19 no han llegado a sus destinatarios por errores en los números de cuentas bancarias o direcciones postales, reveló en la tarde de hoy, marte, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés.

En un video en vivo a través de Facebook, el funcionario –junto al subsecretario de la agencia, Ángel Pantoja Rodríguez; la secretaria auxiliar de Rentas Internas, Roxanna Santiago Ortiz– brindó alternativas y acciones que pueden tomar los ciudadanos para que el pago les llegue adecuadamente.

Según Parés, aproximadamente 13,000 personas informaron una cuenta de banco “incorrecta y que, a pesar de haber sido apercibidos por el Departamento de Hacienda, no han actualizado” la información para que la agencia pueda hacer el desembolso.

“Son 13,000 personas que el único trámite que tienen que hacer es actualizar su cuenta de banco a través de SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas)”, dijo el funcionario.

La secretaria auxiliar de Rentas Internas indicó que para corregir los errores los ciudadanos tienen dos opciones, ambas a través de la plataforma de SURI.

“En la página principal de SURI, cuando usted va a Pago de Impacto Económico hay un enlace que dice ‘actualizar o confirmar mi cuenta de banco’. La otra opción es haciendo ‘login’ en SURI y también va a tener un enlace en el cual dice ‘actualizar mi cuenta de banco’”, detalló Santiago Ortiz.

Si no logra hacerlo a través de estas dos opciones, la secretaria auxiliar le pidió a los ciudadanos que envíen un mensaje a través de SURI para recibir orientación.

“Esos $1,200 están esperando a que la persona entre y corrija su cuenta de banco”, añadió la funcionaria.

Además, hay unos 4,500 cheques que han sido devueltos por el Servicio Postal porque las direcciones no han podido ser localizadas, lo que imposibilita que las personas puedan recibir el dinero.

“Estos cheques se encuentran en Hacienda. Sin embargo, las personas que solicitaron que el pago fuera mediante cheque y no lo han recibido debe de enviar un mensaje a través de SURI. Envíe un mensaje a través de SURI en donde indique que no ha recibido su pago de $1,200 el cual solicitó que fuera un cheuque. A través de SURI tenemos un personal que le va a confirmar si en efecto su cheque fue devuelto, le va a brindar una información en relación a ese cheque y con esa información es que tiene que venir al Departamento. Sin esa información no vamos a poder ayudarlo”, detalló Santiago Ortiz.

Reclamo de $1,200 a través de planillas 2020

Por otro lado, Parés recordó que próximo 31 de diciembre vence el plazo para que Hacienda pueda realizar los pagos correspondientes de los $1,200.

“Esto no significa que personas a las que le haya rebotado el pago por algún error en la cuenta bancaria o personas que el cheque haya sido devuelto no puedan recibir el pago”, aclaró el secretario.

Sino que esta fecha límite atañe a personas que no hayan hecho su solicitud o a aquellas que hicieron la solicitud o reclamación y ese pago no se ha procesado.

“Sin embargo, hay un proceso a través de las planillas que cualquier persona que no haya recibido el pago correspondiente o que, por ejemplo, hayan cambiado sus datos demográficos, como haber tenido un dependiente adicional durante el 2020, que no haya sido informado en la planilla de 2019, pueda reclamar ese beneficio”, sostuvo Parés.

Cabe destacar que Hacienda utilizó la información de los contribuyentes de las planillas de 2019 y 2018 para realizar las primeras fases de desembolso de estos pagos.

Es por esto que las planillas de contribución sobre ingreso van a tener un anejo en el que los ciudadanos podrán reclamar beneficios por dependientes nuevo que hayan tenido en 2020, así como cambios en sus salarios que, quizás, los volvieron elegible para los pagos.

El subsecretario de Hacienda exhortó a tener cuidado con los nombres y el seguro social al momento de llenar sus planillas. Recomendó verificar la tarjeta del seguro social y escribir los datos idénticamente a como aparecen.

Hacienda informó que sobre el pago de los $1,200 atendieron un total de 1.8 millones de solicitudes y que, hasta el momento, han desembolsado $2.7 mil millones.

La distribución comenzó a realizarse el pasado 2 de mayo y el 75% se hicieron entre los meses de mayo a julio.

“Actualmente, hay unos pagos que se han estado llevando a cabo de personas que confrontaron problemas con el proceso de solicitud original y usaron el proceso de reclamación”, manifestó Parés.