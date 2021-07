La pesadilla provocada por el huracán María hace casi cuatro años, unida a los terremotos y la pandemia del COVID-19, se han traducido en grandes retos para los municipios que –tras las duras experiencias– hacen malabares para disminuir el riesgo de inundaciones, deslizamientos y evitar la pérdida de vidas en caso de otros desastres.

¿En qué consisten los planes de emergencia de los pueblos costeros? Varios alcaldes compartieron con Primera Hora sus estrategias.

En Ponce estamos ‘set’

Para el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, una de las prioridades para esta temporada de huracanes ha sido la preparación de las comunidades, donde algunas ya cuentan con sus propios equipos de rescate, preparación de alimentos y capellanía. Esto ya que, durante el paso de María (2017), muchos sectores se quedaron incomunicados y con necesidades que no pudieron ser atendidas de inmediato, pues la magnitud de los daños impidió que el ayuntamiento pudiera acceder a lugares que quedaron aislados.

“Hemos dado capacitación a líderes comunitarios de las diferentes comunidades de Ponce para que estén preparados en caso de que la ayuda no pueda llegar, que ellos tengan su primer sistema de defensa de estos mismos líderes en las comunidades. En el caso de las áreas donde no están establecidas las juntas comunitarias, estamos trabajando para que se organicen y tengan su directiva y equipo de trabajo dispuesto a atender las diferentes situaciones de la comunidad”, relató Irizarry Pabón.

“En cuanto a la comunicación en lo que estamos trabajando, no ha sido fácil. Todavía hay sectores a donde se afecta mucho la comunicación, el teléfono o radio. Estamos haciendo unas inversiones para que en las áreas más lejanas a la ciudad que tienen problemas de comunicación, puedan estar auxiliadas y tengan sus equipos”, reveló.

Otro aspecto son las áreas susceptibles a inundaciones, como las comunidades costeras, además de los sectores enclavados en la montaña.

“Las bombas que siempre nos han preocupado, particularmente en el área de la Playa y de la avenida Las Américas, fueron restauradas, se prendieron, están activas, tienen sus generadores y hemos también coordinado con la (Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados), y parte de LUMA que le hemos llevado el mensaje en cualquier situación y ahí estamos”, acotó.

Aseguró que Ponce está listo para atender las situaciones que se puedan presentar en caso de que suceda alguna emergencia.

“Hemos limpiado alcantarillas, desocupado áreas a donde puedan haberse formado inundaciones y estamos vigilantes. Creo que el equipo está equipado y preparado para cualquier situación que tengamos”, expuso.

“Estamos ‘set’, como diríamos rutinariamente. Todo está dispuesto para si pasara el evento en realidad, alguna emergencia, activar el grupo y estar listo para ayudar. En eso estamos satisfechos”, reiteró.

Igualmente, dijo que las cuatro alarmas de tsunami ubicadas en La Guancha, Villa del Carmen, el malecón de la Playa y en el Tuque “están funcionando y fueron probados durante la pasada semana por el equipo de Obras Públicas y Manejo de Emergencias”.

Isabela no es “tsunami ready”

Aunque es un municipio costero, hace cuatro años que Isabela no cuenta con alarmas de tsunami que avisarían a la ciudadanía la necesidad de desalojar el área en caso de un terremoto.

Así lo admitió el alcalde Miguel “Ricky” Méndez, quien dijo a Primera Hora que “estamos en ese proceso de subasta para poder adquirir varias alarmas de tsunami para instalarlas en la costa y tener el mecanismo de mensaje a la población. Y la rotulación, que también por los vándalos se las llevan”.

“Desde el paso del huracán María estas fueron afectadas, no se hizo nada y ahora con la llegada de nosotros, pues hemos podido comenzar a trabajar unas cuantas para ver si las podemos tener listas lo antes posible”, confesó al señalar que estarían ubicando estos sistemas en la Villa Pesquera, el sector Montones y playa Jobos, “que ahí no había”.

De otra parte, estableció que el plan de acción para la temporada de huracanes inició con el mantenimiento de sumideros y quebradas, además de repasar las áreas vulnerables a derrumbes.

“Tuvimos una reunión con el Departamento de Recursos Naturales (y Ambientales), inclusive, la geóloga estuvo en Isabela visitando unas áreas que teníamos unas dudas de cómo trabajarlas, se nos dio la concesión para poder entrar a las quebradas y a los sumideros y empezamos un plan desde el este de Isabela hacia el oeste, en la parte norte, y luego ahora estamos en el área sur y en la rural, el área del campo”, destacó.

“Ya hemos limpiado bastantes sumideros, unas desembocaduras de unas quebradas y hemos podido completar esa primera fase. Una segunda fase fue repasar las áreas donde siempre hay deslizamiento de tierra y hemos ido dándole mantenimiento a unos derrumbes que se habían quedado por años, no se habían limpiado, los hemos estado limpiando y demoliendo”, agregó.

Sin embargo, admitió que ninguno de los funcionarios de su administración ha trabajado antes con emergencias, por lo que están adiestrándose para responder a cualquier situación que se presente.

“Hemos podido trabajar en el COE municipal, porque es una nueva administración. Tenemos nuevo personal que nunca ha estado al frente de ninguna emergencia, se han cogido los adiestramientos, los NIMS, para adiestrar a este personal que es nuevo. Hemos participado de adiestramientos con Manejo de Emergencias estatal y regional para afinar los equipos de trabajo”, reveló.

“Al comienzo de esta temporada de huracanes repasamos todas nuestras facilidades críticas que tuviesen los abastos de ‘diesel’, que las plantas eléctricas estuviesen al día, como el hospital CIMA, que se compró una bomba de agua nueva; se les ha dado mantenimiento a las plantas eléctricas de todas las facilidades de nosotros. Hemos visitado todas las áreas que nos pueden servir de apoyo en caso de una emergencia, que estén ‘ready’. Gracias a Dios lo hemos podido planificar”, manifestó.

Guánica maximiza sus recursos

En Guánica, “estamos listos para atender las emergencias según los recursos que tenemos, que son limitados y por los problemas ocasionados por los terremotos y el huracán María”, indicó el alcalde Ismael Rodríguez Ramos.

“En cuanto a la temporada de huracanes y lluvias, vamos limpiando lo que son las zanjas, las alcantarillas, las áreas susceptibles a inundaciones y estamos preparando con todo tipo de maquinaria, ya sea con excavadoras, ‘digger’, los materiales que tenemos disponibles en el municipio”, dijo.

No obstante, los sismos también afectaron las bombas de control de inundaciones en el área del malecón, situación que pone en riesgo a unas 2,000 personas que viven cerca de esta zona.

“Las bombas originales sufrieron daños con los terremotos, estamos trabajando con unas bombas provisionales y eso nos causa una preocupación mayor y por eso es importante destapar todas las alcantarillas, todas estas zanjas para aliviar un poco el trabajo de las bombas. Es un reto bien grande y trabajamos con mucha preocupación debido a que, si tenemos un evento de lluvias muy fuerte, puede causar daños mayores a nuestro pueblo, especialmente el área de Vista Mar y la barriada Esperanza, pero, estamos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y para que FEMA y COR3 nos obliguen estos proyectos”, lamentó.

“En esta temporada de huracanes debemos reconocer que tenemos que trabajar con lo que tenemos, que son las bombas provisionales y por eso exhortamos a la gente que cuando venga un evento de envergadura, se ha anunciado que, si le hacemos el llamado de que deben acudir a un refugio que lo hagan, o que acudan a una vivienda alterna que tengan junto a su familia”, advirtió.

De otra parte, sostuvo que las alarmas de tsunami están al día “porque se hacen las pruebas constantemente y están funcionando perfectamente, en el área del pueblo, en la Oficina de Manejo de Emergencias y el área de Playa Santa”.

Cabo Rojo tampoco tiene alarmas de tsunami

El pueblo de Cabo Rojo no cuenta con alarmas de tsunami, a pesar de que está en la línea de los sismos que afectan la zona hace más de un año y medio.

Pero el alcalde Jorge A. Morales Wiscovitch dijo que el ayuntamiento está trabajando para instalar un equipo en el área de Boquerón y piensa que esto sería suficiente para avisarle a la población, en caso de que esté ante un peligro inminente.

“No tenemos alarma de tsunami. Ya se han hecho gestiones desde hace algún tiempo para instalar una; se hizo el primer pago, falta el segundo pago y ya se están identificando los fondos para pagarlo e instalar este equipo para alerta de tsunami que es tan importante para Cabo Rojo, ya que estamos rodeados de playas y siempre tenemos el riesgo por lo que ha ocurrido en nuestro País, que nos han tocado fuertes terremotos”, resaltó.

“Por el momento, esas son las recomendaciones, una alarma. Hablaremos con los expertos por si hace falta alguna otra, pero al momento entendemos que no”, admitió.

De otra parte, Morales Wiscovitch explicó que el Gobierno Municipal actualizó el plan de contingencia para atenuar las situaciones experimentadas con el paso de María.

“Ante lo que ocurrió en el pasado evento, que Cabo Rojo y Puerto Rico se quedó sin comunicación, tenemos unos equipos que trabajan por satélite y de ocurrir un evento similar, esperemos que no, el Municipio de Cabo Rojo no va a perder comunicación en todo momento. Además, estaremos apoyando al equipo de KP4 que están disponibles para este tipo de eventos”, apuntó.

“También estamos limpiando cauces como medida de mitigación, reparando los equipos dañados del municipio para recoger escombros, etcétera. Sabemos que hace algunos años ocurrió un desbordamiento de aguas en el centro del pueblo, por la quebrada Mendoza se inunda la urbanización La Concepción que se hizo un proyecto bajo la administración de la alcaldesa Persa (Rodríguez) de unas compuertas que eso lo que hace es que mitiga, retrasa un poco la inundación y a la vez, el agua baja más rápido”, subrayó.

Listos los refugios de Camuy

El alcalde Gabriel Hernández Rodríguez manifestó que Camuy sigue el plan de emergencias aprobado en agosto del 2020, dirigido a la continuidad de operaciones ante una eventual interrupción de los servicios básicos de agua y luz. Detalló que los trabajos se han centrado en la limpieza de sumideros y la poda de árboles cerca del tendido eléctrico.

Asimismo, aseveró que hay dos refugios primarios preparados: las escuelas Ralph W. Emerso y la Santiago R. Palmer.

“Ambos refugios tienen equipo de placas solares, cisterna de agua, y lo que hacemos con los directores de las escuelas es que repasamos que estos planteles tengan funcionando tanto su cisterna como sus generadores o placas, que no tengan ningún tipo de avería. Nosotros mismos en el municipio, si contamos con los recursos pues, ayudamos a que estén al día”, señaló.

Por otro lado, anunció la instalación de los nuevos sistemas de alerta de tsunami, a un costo de $80,000 procedentes de FEMA en pareo con fondos municipales.

“Todas son en el área de la playa y del estadio, son cinco torres”, detalló.

“Aparte de esos refugios primarios, ya hay tres escuelas en nuestro pueblo como refugios secundarios, como la Luis Felipe Rodríguez, la Luis Felipe Crespo y la Antonio Reyes. Con esta situación del COVID-19, la cantidad de aglomeración de personas por salón es menos. Ahora tenemos que realojar los vacunados en un área, los que no están vacunados en otra área y eso conlleva una logística mayor”, mencionó al destacar que cuentan con dos ambulancias, cuatro generadores de un kilo y sobre 300 catres.

Toa Baja intensifica limpieza

Las inundaciones ocurridas para el huracán María en el municipio de Toa Baja fueron, sin lugar a dudas, unas de las vivencias más dramáticas del paso de este fenómeno por la Isla. El alcalde Bernardo “Betito” Márquez aseguró que, desde entonces, la instalación y mantenimiento del sistema de alerta de emergencia pasó a ser un aspecto vital en su preparación.

“María representó una experiencia única en la historia de nuestro país, nos marcó a Toa Baja, particularmente. Nosotros nos afectamos grandemente con las inundaciones, así que al irnos recuperando del proceso de lo que representa la salud fiscal, establecimos prioridades. Una de nuestras prioridades eran nuestras sirenas, teníamos que ponerlas en función. A este momento, tenemos 11 sirenas en las áreas susceptibles a inundaciones o amenaza por zona de potencial tsunami, así como en área donde nosotros entendemos que, de pasar algo en zonas susceptibles, esas áreas que puedan estar seguras y puedan ser recipientes de esas personas que puedan estar afectadas”, explicó Márquez. No obstante, además del sistema de alerta de emergencia que tuvo un costo aproximado de $250 mil, el alcalde entiende que es igual de importante realizar labores de mitigación que reduzcan las posibilidades de que los cuerpos de agua se conviertan en amenaza para las vidas y propiedades.

“El trabajo con lo que representa la mitigación, los sumideros, los caños, el canal de Levittown, las salidas, los espuelones que son las desembocaduras a la costa, son áreas que nosotros nos mantenemos limpiando, en algunas con una frecuencia semanal, en otras mensual. Buscando que, ante cualquier situación de lluvias y potencial de inundaciones, circule lo más rápido posible el agua”, afirmó el mandatario municipal. De igual forma, otro de los aprendizajes que les dejó María y que ha sido de vital importancia para el alcalde es el poder comprar o alquilar maquinaria especializada para darle mantenimiento a los cuerpos de agua.

“La prioridad son los equipos con los que podemos generar la mitigación. La compra de equipos nuevos como ˈdiggerˈ, excavadora también es parte de esa preparación hacia lo que representa la mitigación y la mitigación puede generar un sentimiento de paz y tranquilidad en nuestra gente. Alquilamos también una pantanera que limpia dentro del canal, del lago o del caño hacia afuera, y ya entramos en áreas que en décadas no se había hecho el trabajo como lo es la limpieza del río Cocal y áreas en ese punto de la comunidad Ingenio”, afirmó. El asunto de los refugios fue otro aspecto fundamental, y es que Toa Baja se vio carente de ellos para albergar a todas las personas damnificadas en medio de las inundaciones, por lo que el alcalde ha gestionado un total de 10 instalaciones, el doble de las que había para el 2017. “Lo que hicimos fue solicitarle al Estado nuevos lugares y nos confirmaron alrededor de unos 10 refugios. Eso ahora también lo trabajamos con la organización de las comunidades, que es el otro punto importante para formar un municipio donde la preparación sea una conjunta”, dijo Márquez.

Barceloneta fortalece el sistema de alerta

En el caso de Barceloneta, su alcaldesa Wanda Soler asegura que el municipio “tiene al día las certificaciones relacionadas con los planes de emergencias” y afirma que, en su caso, se han movido para poder equipar su jurisdicción con sirenas de emergencias.

“En abril anunciamos la instalación de cinco nuevas alarmas que son parte del Sistema de Alertas de Emergencias, el cual se activa para notificar a los residentes y visitantes del pueblo en caso de que ocurra un tsunami o que ocurra una inundación por una marejada o por la cantidad de agua que pueda afectar el dique”, explicó.

Según la alcaldesa, la inversión para la compra de estas sirenas fue de $135 mil y este dinero provino, en su totalidad, de fondos municipales. Las sirenas ubican en las comunidades Palmas Altas, Punta Palmas, Verdum, Boca y el casco urbano y confirmó que “todos los últimos miércoles de cada mes, a las 10:00 a.m., se realizan las pruebas de sonido del sistema para conocer si este funciona, a la vez que ayuda a las personas a reconocerlo”.

Para la mandataria municipal, el tema de las inundaciones es uno de los puntos de aprendizaje que le dejó María. Por eso afirma que su administración está enfocada en darle mantenimiento a los cuerpos de agua, a la vez que asegura haber asumido ciertas responsabilidades de otras agencias, esto con tal de no enfrentar las consecuencias en una emergencia. “La lección más grande fue reforzar el mantenimiento de los canales de aguas de escorrentías y sumideros. También revisamos todos los planes de trabajo que se activan en medio de las emergencias para atemperarlos con la realidad vivida posterior al paso del huracán María. Otra gran lección fue proveer el mantenimiento necesario al dique, aunque es responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ofrecer el mantenimiento constante, nuestra administración asumió esa responsabilidad”. “Gracias a ese mantenimiento, posterior al paso del huracán María, el municipio recibió los fondos necesarios para la reconstrucción y reparación del dique. Cabe destacar que fuimos el único municipio en Puerto Rico que cualificó para recibir los fondos federales para su reconstrucción. El dique es la mejor barrera que tiene el municipio para evitar que el casco urbano se inunde en su totalidad como ocurría hace años”, dijo Soler, quien aprovechó para emplazar al Departamento de Transportación y Obras Públicas Estatal, quienes asegura “necesitan atender con carácter de urgencia las carreteras PR-140, PR-2 y PR-682” en su jurisdicción.

Arecibo: En espera de aprobar su plan

El municipio de Arecibo informó que aún se encuentra ajustando “detalles” para poder recibir la aprobación de su plan de emergencias. Aun así, el alcalde Carlos “Tito” Ramírez asegura que su municipio está listo para enfrentar cualquier eventualidad.

“Nosotros lo que llevamos son seis meses en esta administración. Y, aunque esto va bajo la aprobación de Manejo de Emergencias Estatal, aun así, en un evento, estamos preparados para asumir la responsabilidad. Aunque no haya bajado la aprobación eso no nos detiene a nosotros para acudir y resolver los problemas que traiga cualquier evento”, enfatizó el alcalde.

“Nosotros estamos configurando el plan operacional del municipio. Estamos a ley de firmarlo. Se hizo el árbol de llamadas. Todo se configuró, se montaron los letreros de ‘tsunami ready’. Lo que nos faltan son detalles nada más para terminar el plan completo. Entonces, ese plan se le lleva a Manejo de Emergencias Estatal, ellos lo verifican en conjunto con FEMA y ellos nos dan el visto bueno de que el plan se aprobó”, explicó Juan Morales, director de la Oficina para el Manejo de Emergencia Municipal de Arecibo.

Morales asegura que el plan de Arecibo no había sido revisado en los últimos dos años y que había información fundamental que ya no era cónsona con la realidad.

“El plan hacía tiempo que no se configuraba, hace como dos años. Nosotros nos dimos a la tarea. Ellos (Manejo de Emergencia Estatal) nos piden todas las farmacias que hay, todas las funerarias y había farmacias y hospitales que ya no existen aquí. Fue bien cuesta arriba, pero gracias a Dios ya lo logramos”, dijo Morales.

En cuanto a las sirenas de emergencia, el alcalde arecibeño confirmó que el municipio cuenta con dos, una que está ubicada cerca de la Farmacia Islote y otra en las cercanías de la Égida Padre José D. Boyd. No obstante, Ramírez entiende que no son suficientes para un municipio tan grande, por lo que planea conseguir un par adicional.

“Son nuevas, se han probado varias veces, la semana pasada las probamos, y están funcionando. Aspiro a poner más sirenas. Quiero poner de dos a tres más, como mínimo, una en la zona entre Arecibo y Barceloneta, donde tenemos un tramo muy largo”, dijo el mandatario municipal.

Al igual que otros municipios, Ramírez dice estar atendiendo la limpieza de las alcantarillas y los cuerpos de agua como herramienta preventiva.

“Estamos haciendo la limpieza de alcantarillas que en el pasado no se hizo. Limpiar un dique que tenemos que llevaba años que no se limpiaba. Es responsabilidad de Recursos Naturales, pero no se limpiaba y nosotros lo hicimos. Adicional a eso, una de las enseñanzas de María fue la de asegurar los equipos, ya que en el pasado se perdieron muchos equipos porque no los sacaron del área donde estaban. Además, nos mantenemos en reuniones constantes para ir afinando todos los detalles en caso de una emergencia y estamos orientando a nuestro pueblo acerca de cómo actual, qué tienen que hacer y a dónde llamar en caso de una emergencia”, sostuvo el alcalde de Arecibo.

Humacao pone atención a los cuerpos de agua

Para el municipio de Humacao, la experiencia con el huracán María es y será imborrable. El pueblo quedó devastado y la marejada ciclónica arrasó con varias comunidades como Punta Santiago y Verde Mar. Precisamente, ambas comunidades cuentan ahora con sirenas que alertarán a la ciudadanía en caso de inundaciones o tsunami.

“Tenemos dos sirenas que fueron instaladas por la pasada administración después de María. Nosotros le estamos dando continuidad de estarlas probando todos los jueves. Ambas han sido probadas en estos días”, sostuvo el alcalde, Reinaldo Vargas, quien también confirmó que tienen “al día y aprobado” su plan de emergencias.

Según Vargas, uno de los principales aprendizajes que les dejó María, fue el tratar de mitigar el impacto de las lluvias manteniendo limpios los cuerpos de agua de su ayuntamiento, especialmente en las comunidades y zonas susceptibles a inundaciones, como lo son: Palmas del Mar, Punta Santiago, Verde Mar, Villa Humacao, Urbanización Ciudad Cristiana, Barrio Buena Vista, la Quebrada Mabύ y la Quebrada de Los Muertos en el casco urbano.

Aunque el alcalde asegura que este esfuerzo es una lucha constante contra la propia madre naturaleza.

“En el área de Punta Santiago está siendo abierta lo que le dicen las bocas pero, la misma naturaleza (la playa), tiende a cerrarla. Cuando se anuncia que hay inundación, se va y se abren. La última inundación se abrió y a los tres días, ya se había cerrado. Eso es algo natural. En Palmas del Mar continuamos con la limpieza de las áreas de los caños para mitigar y, que en caso de inundaciones, fluya bien el agua. En Verde Mar, que también fue impactado grandemente por María, también fueron limpiados unos caños”.

“Hemos hecho lo propio, prepararnos al máximo lo que podemos. Pero, la realidad es que esto siempre es impredecible, algunas veces uno piensa que está todo terminado, pero las lluvias fueron tantas que la infraestructura no está a la altura. Se vuelve como un embudo, hay más agua que tuberías y, obviamente en lo que esa agua va subiendo, siempre va a haber acumulación de agua cuando hay lluvias torrenciales”, sostuvo el mandatario humacaeño.

En el caso de la Quebrada Los Muertos, la cual es responsable de ocasionar inundaciones en el casco urbano, Vargas informó que esperan unos fondos de Alpha para poder invertirlos en la canalización. Dicho proyecto dijo “debe estar entre los $2 millones y los $3 millones”, concluyó.

Ceiba: Pendiente a deslizamientosy a las inundaciones

Por su parte, el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera, afirmó que su “sistema de vigilancia a nivel costero está al día. Está funcionando en su totalidad”.

Este sistema cuenta con una sola torre, la cual ubica en la entrada de la antigua base Roosevelt Roads. Es mismo cubre el área del pueblo y las comunidades de Las Vegas, Parcelas Aguas Claras y Punta Figuera.

“Esta torre lleva allí como 7 u 8 años. Tras el paso del huracán María, esta sirena fue afectada, pero se reparó en el pasado cuatrienio y se han realizado pruebas y está funcionando. Estamos en trámites para conseguir otra sirena para instalarla cerca del Terminal de Lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM)”, dijo el alcalde. De otra parte, Rivera también apuesta a la mitigación como herramienta preventiva ante cualquier evento climatológico que se presente.

“Hasta el momento, nosotros estamos mitigando con Recursos Naturales, Obras Públicas y Manejo de Emergencias todos los caños, ríos y quebradas, todo lo que son los cunetones, salideros y alcantarillados, para que no haya una inundación. Lo estamos mitigando fuertemente”, afirmó el mandatario ceibeño.

Los deslizamientos es otro de los aspectos a considerar, dado a que en días recientes, el alcalde afirma haber tenido problemas con varios deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias. Esto, asegura representa una preocupación en medio de la temporada de huracanes.

“Con esas lluvias que pasaron en estos días tuvimos como siete deslizamientos. Es algo que me preocupa porque ahora mismo tenemos unos fondos federales y tenemos que trabajar tres puentes pequeños del campo, los que no han sido reparados todavía y están un poquito lastimados. Esa agua vino a agravar un poco más la situación. Eso es lo único que me preocupa, pues hay como tres o cuatro residentes que tuvieron deslizamientos leves”, indicó el alcalde.

Asimismo, Rivera dijo que la experiencia de María, a pesar de este no haber sido alcalde para ese entonces, le llevó desde temprano a gestionar más catres para el refugio del municipio. A la vez, se ha enfocado en identificar las personas más vulnerables a quienes, en caso de una emergencia, el municipio tendría que asistir de manera especial.

“En el poco tiempo que tenemos en el municipio hemos identificado esas personas de edad avanzada, personas encamadas, personas con niños con impedimentos, personas de bajos recursos y tenemos una logística preparada para poder llegar rápidamente a ellos y poder mitigar la necesidad rápidamente. Tenemos ya el listado, con esto de la pandemia me permitió tener un personal yendo de comunidad en comunidad viendo cuantas personas son vulnerables si se va la luz, si hubiese una catástrofe, para nosotros poder llegar rápidamente a ellos y proveerle los servicios básicos”, explicó Rivera, quien dijo tener una alianza con la corporación Luz del Mundo para distribuir alimentos a personas necesitadas.

Fajardo: Limpieza profunda y fundación de un refugio permanente

En el plan de emergencias de Fajardo, el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez sostiene constantes reuniones para afrontar cualquier ciclón esta temporada de huracanes.

“Le hemos dado bien duro a los trabajos de mitigación, le hemos metido mano a todos los caños, cauces de los ríos. A las limpiezas de alcantarillas, algunas que llevaban mucho tiempo tapadas con fango y piedras. En coordinación con Acueductos, algunos servicios fluviales y alcantarillados que era más incómodos, que con pico y pala de nosotros no podíamos llegar, pero ellos tienen estas máquinas que con su presión nos ayudan. Ahora hemos visto que, espacios donde se posaba el agua, pues ya no está ocurriendo, pero por más que hagamos hay unas áreas que están cercanas a los ríos y siempre son susceptibles”, explicó Meléndez.

El municipio cuenta un sistema de alerta masivo, conformado por tres sirenas de emergencia ubicadas en las comunidades de Maternillo, Sardinera y Las Croabas, las cuales tuvieron un costo inicial de $83,040 y se adquirieron con fondos del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Este sistema de alerta masivo no solamente funciona para avisar del peligro de un tsunami sino también tiene la capacidad de emitir alertas sobre otras situaciones como la inminencia en la llegada de un huracán. No obstante, tras el paso del huracán María, los equipos sufrieron daños y “el municipio tuvo que invertir $43,908.20 dólares para su reparación”, dijo Meléndez.

En Fajardo, históricamente las comunidades de Maternillo y San Pedro (viejo) han sido blanco de inundaciones. No obstante, el alcalde asegura que “con el proyecto viejo de los diques, con todas las lluvias por más fuertes que han sido, en Maternillo no ha habido problemas”.

Mientras que afirmó que en el caso de la urbanización San Pedro (viejo) “es la que más riesgo corre”. “Tratamos de que todos los accesos que tiene el agua estén limpios para que el agua pueda correr bien, pero son unas áreas demasiado bajitas y cercanas al río que a veces es inevitable”.

Además de estas medidas preventivas y tras las experiencias del huracán María, el alcalde ha realizado gestiones para establecer un refugio permanente en lo que son las instalaciones de la Antigua Cárcel Municipal de Fajardo, ya que asegura es necesario tener un refugio activo y disponible en cualquier momento. Este espacio también será utilizado para llevar a cabo talleres de apicultura.

“La Antigua Cárcel Municipal de Fajardo la estamos habilitando para que sea un espacio compartido. Vamos a tener allí un refugio permanente, aunque claro está, sabemos que no lo vamos a necesitar permanentemente, pues las facilidades las vamos a compartir con la Escuela de Apicultura. Pero, no vamos a tener abejas allí, va a ser solamente educativo; un salón para que se reúnan, den las clases y certifiquen personas”, detalló el alcalde fajardeño.

Según Meléndez, la estructura de la Antigua Cárcel Municipal “es fuerte y sólida”, ya que fue inspeccionada por unos ingenieros, por lo que entiende que sus instalaciones servirán de un buen refugio en caso de emergencias.

“Tiene sus duchas, espacios de baños grandes, que una de las críticas que más tengo de los refugiados es que no tienen duchas en los refugios. Allí, por lo menos, vamos a tener ese refugio que espero tenerlo activo pronto. Tal vez no el ideal y como lo quisiera, pero que los baños estén decentes, que si tengo que meter catres y tuviéramos que usarlo como refugio para esta temporada de huracanes, pues tenerlo disponible”, finalizó el alcalde.