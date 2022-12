El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, recibirá un grado de doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, informó que la Junta de Gobierno de la institución de educación superior aprobó su recomendación para concederle el título honorífico al experimentado servidor público “por su gran aporte a la sociedad puertorriqueña y modelo a seguir como uno de los principales rescatistas en la Isla”.

El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Luis A. Ferrao (a la izquierda) indicó que el título honorífico para el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa (a la derecha), se concede al ser un ejemplo a seguir para rescatistas de la isla. ( Suministrada )

“Reconocemos el fiel compromiso que tiene Nino Correa con el desempeño de sus funciones. Es una persona sumamente dedicada y sensible en el cumplimiento de su deber como uno de los más destacados rescatistas que tiene Puerto Rico. Me enorgullece concederle, en plena Navidad, este título honorífico por su trayectoria y experiencia profesional. Agradezco a la Junta de Gobierno por considerar mi petición de otorgar tan merecido reconocimiento a Nino Correa”, dijo el presidente del primer centro docente de la isla, en declaraciones escritas.

Por su parte, el gobernador Pedro R. Pierluisi expresó que “Nino Correa, además de ser un excelente servidor público, es un ser humano excepcional”.

“Su calidad humana, su sentido de responsabilidad y deber, su compromiso y sus valores, lo convierten en merecedor, no solo de reconocimientos como este, si no del respeto y el cariño de todo el pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

“He sido testigo de cómo Nino se entrega en cuerpo y alma en la ardua labor de manejar emergencias, pero sobre todo, de salvar vidas. Ha dirigido equipos con misiones arduas, con las más importantes herramientas en su mochila: su fe, conocimiento y tesón. Agradezco a la Universidad de Puerto Rico por este reconocimiento y felicito a Nino porque se lo ha ganado con su experiencia, su don de gente y su trabajo por Puerto Rico”, apuntaló.

Sumamente agradecido, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, expresó que la distinción lo ha tomado por sorpresa.

“Con mucha humildad, agradezco a la Junta de Gobierno de la UPR, a su presidente, doctor Luis A. Ferrao Delgado, y a todos los que de una forma u otra evaluaron mis más de 40 años de trayectoria en el servicio público, y hoy me honran con este grado doctoral. Este grado lo veo como un reconocimiento a mi experiencia y como un estímulo para continuar mis estudios de bachillerato y maestría, que espero culminar en marzo. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, al gobernador Pedro Pierluisi por su confianza, a todos los compañeros de trabajo y de vida en el NMEAD, y a todos los puertorriqueños que me dan la bendición cuando me ven en la calle. Toda mi vida la he dedicado a servir a los demás, a amar al prójimo. Mientras Dios me de salud, eso es lo que continuaré haciendo. Eternamente agradecido”, sostuvo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres indicó que “en el DSP estamos orgullosos por nuestro comisionado Nino Correa. Por años se ha distinguido ayudando al prójimo en los momentos más difíciles y ha manejado todo tipo de emergencias a través de los años.

“Agradecemos a la UPR por destacar a nuestro Nino Correa. Muy merecido”, destacó.