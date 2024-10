Ante el paro de 24 horas anunciado para este miércoles por Sindicato de Trabajadores, el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Luis A. Ferrao, solicitó la intervención del Negociado de Mediación y Arbitraje del Departamento del Trabajo.

“Tal y como lo hicimos con la Hermandad de Empleados Exentos No docentes de la UPR (HEEND), mi equipo de negociación está en la mejor disposición de reunirse con los líderes del Sindicato para continuar el dialogo y evitar un paro de 24 horas, que en nada beneficiará a la UPR”, expresó el presidente de la UPR en declaraciones escritas.

David Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UPR, informó más temprano que hoy que este miércoles comenzarán un paro de 24 horas tras el incumplimiento de la administración central a lo acordado en la estipulación firmada por Ferrao a principios de septiembre, la cual puso fin a una huelga “dirigida a hacer valer aspectos medulares de su convenio colectivo”.

“No tenemos otra alternativa que volver a los portones de la administración central dado a que una y otra vez el Dr. Ferrao le ha fallado a los trabajadores del sindicato mediante el engaño sistemático al incumplir y dilatar deliberamente todos los acuerdos, decisiones de arbitraje e incluso decisiones de los tribunales, todas las cuales han favorecido al sindicato. Evidentemente, la administración solo reacciona a mecanismos de presión por lo cual por espacio de 24 horas pararemos, y de no lograr una respuesta satisfactoria ampliaremos nuestras acciones en tiempo y en todos los recintos del sistema universatario”, indicó Muñoz.

Entre los aspectos contenidos en la estipulación firmada por la presidencia el pasado 3 de septiembre está un aumento a $10.50 por hora -efectivo inmediatamente y retroactivo al 1ro. de julio de 2024-, un pago único de $ 3,500 en diciembre de este año; el nombramiento permamente de decenas de trabajadores “de los cuales solamente se han nombrado 27″ y la restitución del plan médico del sindicato, efectivo al 1ro. de diciembre del presente”.

El sindicato indica que “la administración ahora indica que no puede restituir efectivo al 1ro. de diciembre el plan médico a los trabajadores... porque tendría que abrir el proceso a subasta, aspecto que ya estaba superado. Por otra parte, al día de hoy no han puesto en función el salario de $10.50 la hora por razones que aún desconocemos, pues dicho aumento que se supone se atendiera inmediatamente se resolvió como una medida intermedia en tanto la Junta de Control Fiscal aprobaba el Plan de Clasificación y Retribución de la Universidad. Por otra parte, vemos una tendencia a dilatar el pago único de $3,500 como resuelto en la estipulación, pues la administración aún no ha podido certificar que tienen los fondos propios. Para los trabajadores es crucial que el proceso se atienda con la responsabilidad que amerita, sobretodo si tomamos en cuenta que pronto comienza el receso navideño”, explicó Muñoz.

El presidente de la UPR informó que la Junta Fiscal solicitó el pasado jueves, 25 de octubre información adicional sobre la estipulación con el sindicato, por lo que la información “se estará sometiendo este miércoles, 30 de octubre de 2024″, día en que se efectuaría el paro.

“La estipulación del sindicato también está ante la consideración de la JSF”, indicó el presidente de la UPR.

“Esta semana también se estará publicando en los medios impresos el anuncio de la subasta de propuestas para el Plan Médico de los empleados del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. Esta encomienda está siendo trabajada por los miembros de la Junta de Subasta de la Administración Central”, añadió Ferrao.