El VACU-ID cuenta con una nueva actualización en la que inoculados contra el coronavirus puedan agregar a otros familiares a sus cuentas existentes, anunció hoy, jueves, el principal ejecutivo designado de Innovación e Información, y de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés), Enrique Völckers-Nin.

El propósito de la nueva funcionalidad en la aplicación del Cesco Digital es incluir a aquellos que se inmunizaron, pero carecen de celulares inteligentes, como menores y adultos mayores.

“Toda persona que ya sea vacunada y no tenga un teléfono inteligente va a poder tener su VACU-ID teniendo una persona o un familiar que lo añada. Si tengo un niño de 12 años que se vacunó, pero no tiene teléfono inteligente, yo- como padre- voy a poder añadir el VACU-ID de mi hijo o de mi hija en el sistema. La idea es que los familiares puedan añadir a otros familiares que no tengan VACU-ID”, explicó Völckers-Nin en conferencia de prensa.

Para agregar a un familiar, el usuario deberá actualizar su aplicación. Es así que le aparecerá la opción de añadir a una persona en la configuración. Luego, deberá ingresar la información personal y de vacunación del familiar que añadirá. El próximo paso es tomarle una foto al familiar.

Una vez la aplicación valide la información, el usuario tendrá la opción de elegir entre su evidencia de vacunación o la de su familiar.

“Hemos hecho arreglitos a nivel de funcionalidades en lo que es el Cesco Digital para aumentar la agilidad del sistema. Añadimos ahora la edad de la persona y mejoramos el código QR, lo agrandamos porque estamos recibiendo diferentes informaciones que estaban recibiendo problemas con el ‘scan’”, indicó.

Para cuando se anunció esta nueva funcionalidad, unas 1,047,224 hacían uso del VACU-ID en Puerto Rico.

VACU-ID es producto de la colaboración entre PRITS y el Departamento de Obras Públicas y de Transportación (DTOP). La secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez Vega, celebró la nueva funcionalidad, y anticipó que se esperan más actualizaciones con el fin de que la ciudadanía “no tenga que ir al Cesco para hacer sus transacciones”.

“Siempre el Cesco va a estar disponible, pero sí tenemos más funciones y más servicios a través de la plataforma. Hay más cositas por ahí (que vienen)”, adelantó.