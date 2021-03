Poco más de un centenar de empleados y retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se congregaron esta mañana frente al Capitolio para denunciar múltiples problemas que genera el contrato de privatización de la transmisión y distribución de energía eléctrica a través de la empresa LUMA.

El presidente de la Utier, ÁngelFigueroa Jaramillo, llega al paro que se realiza frente al Capitolio. Posted by Primera Hora on Tuesday, March 9, 2021

La supuesta pérdida de beneficios, principalmente el retiro, así como la falta de información en la que se encuentran los trabajadores en medio de este proceso de transición entre la AEE y LUMA fueron los principales señalamientos que realizaron los manifestantes, previo a una vista pública de la Comisión cameral de Desarrollo Económico para atender todo lo relacionado al contrato de LUMA.

A su llegada al Capitolio, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que la protesta de 24 horas que decretaron desde ayer ha sido “exitosa”. Auguró que estas manifestaciones y el interés que tiene la Legislatura en el controvertible contrato llevaría al gobernador Pedro Pierluisi a enmendarlo o, en última instancia, dejarlo sin efecto.

“El gobernador tiene la oportunidad de renegociar, como él se comprometió en este proceso de elecciones, este contrato por el bien de Puerto Rico. De hacer lo contrario, es darle nuevamente la espalda al pueblo de Puerto Rico. Información, elementos de más va a tener el gobernador para tener que hacer una renegociación del contrato, si es que no lo quiere anular”, manifestó el líder obrero a preguntas de Primera Hora.

Entre los problemas que tiene el contrato, según resumió Figueroa Jaramillo, está el que se proyecta un aumento tarifario a partir del cuarto año de funciones de LUMA, que no se les reconoce el convenio colectivo a los empleados de la Utier, así como que, en caso de que la empresa se vaya de la Isla por voluntad propia o porque no funcione esta privatización, no habrían recursos humanos en la AEE para atender emergencias.

“Aquí están los hombres y mujeres que, en los momentos de terremoto, huracanes, en cualquier momento, se levantan para levantar nuestro sistema eléctrico”, señaló el líder laboral.

Asimismo, Figueroa Jaramillo mostró preocupación por el Sistema de Retiro de los empleados de la AEE, el cual tiene fondos para alrededor de tres años.

“El proceso de Sistema de Retiro es uno de alta preocupación para nosotros también. Luma no tiene ningún compromiso con la deuda que tiene la Autoridad con el Sistema de Retiro, por lo tanto, no va a haber una aportación que pueda sostener económicamente el Sistema de Retiro”, esbozó.

En sus expresiones, Figueroa Jaramilló llamó en varias ocasiones a Pierluisi a actuar a favor de lo que entiende es un patrimonio para el pueblo, la AEE.

“No tengo la menor duda que las movilizaciones que se van a estar realizando continuamente, esta no va a ser ni la primera ni la última, va a conllevar una reflexión grande del señor gobernador”, acotó.

Cabe destacar que la movilización de los empleados de la AEE al Capitolio provocó, a su vez, un despliegue agentes de la División de Operaciones Tácticas de la Policía, conocida como la Fuerza de Choque, al lugar. Los agentes se encuentran resguardado dentro de la Casa de las Leyes y no han intervenido.