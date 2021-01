El liderato de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) deberá entregarle al Comité Timón, creado mediante orden ejecutiva por el gobernador Pedro Pierluisi para fiscalizar el contrato de LUMA Energy, las enmiendas que creen se le debe hacer al contrato que se firmó para privatizar la distribución y transmisión de la energía generada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Así lo informó en la tarde de este miércoles el presidente de ese Comité Timón, el secretario de Estado, Larry Seilhamer, tras culminar una reunión en la que estuvo el liderato de la Utier, el gobernador y los miembros del grupo a cargo de fiscalizar a LUMA.

“Me parece a mí que la objeción mayor, de más peso de la Utier es que Luma reconozca la Unión. Ese es mi interpretación en la tarde de hoy en las manifestaciones. Pero, al final del día, ellos acogieron la recomendación de restringir a solamente las enmiendas sugeridas al contrato. Me parece y puedo anticipar que esa va a ser una. Ellos quieren que LUMA reconozca al sindicato”, indicó el exsenador a su salida de La Fortaleza.

Aun cuando les solicitaron a la Utiera las enmiendas al contrato que desean, Seilhamer reconoció que el Comité Timón no se creó para buscar renegociar ese acuerdo de privatización.

“La tarea es velar por cinco puntos, no es para revisar y enmendar el contrato. Sí, pudiéramos ver el incumplimiento de esos cinco puntos, que tiene que ver con los derechos adquiridos de los empleados, con que no haya un alza de tarifa como consecuencia de la implementación del contrato, de igual forma que se honren las pensiones de los jubilados de la AEE, las métricas de desempeño, que no medie ningún tipo de conflicto en los fondos federales, esa es la función del comité. Si ese análisis de fiscalización sobre esos puntos encontramos que no se están cumpliendo, pues pudiéramos hacer una recomendación de enmiendas al contrato”, aceptó.

El panorama expuesto por el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, fue distinto.

Indicó que le presentaron al gobernador que el contrato no beneficia a Puerto Rico, que LUMA no asume riesgo y que no quiere reconocer el convenio colectivo alcanzado. De hecho, presentó un folleto creado por LUMA que indica que el seguro de accidente de los celadores será de $36,000 y no el 100% de su salario por dos años, como indica el convenio colectivo, así como el plan de retiro sería un 401K y no se continuaría con el sistema actual de retiro de la corporación.

“Le demostramos, inclusive con la propaganda de LUMA, lo que estábamos diciendo y que los invitábamos a que leyera el contrato... Dentro de ese marco le invitamos a que evaluara que, una cosa es fiscalizar a través del Comité Timón, y otra cosa es sentarse a renegociar las cláusulas que el contrato establece”, manifestó.

Figueroa Jaramillo aceptó que el gobernador expuso que no estaba cerrado a renegociaciones las cláusulas en controversia. Sin embargo, opinó que, al crear el Comité Timón, se ha mostrado tímido a dar paso a estas enmiendas. Alegó que ese cambio de actitud representa que no cumplirá con sus promesas de campaña.

“Yo creo que, con todo el respeto, hasta este momento, ha demostrado incumplimiento con lo que él dijo. Porque él, consistentemente, y está publicado por todos ustedes (los medios de comunicación), él habló de renegociar las cláusulas que le preocupaban, no de fiscalizarles. En este ámbito, él dijo que él no limita al comité a que, si hay que renegociar, se haga, pero eso es algo si hay que hacerlo. No es un mandato”, expresó.

Cabe destacar que el director de la Autoridad de la Alianza Público Privada, Fermín Fontanés, indicó que una enmienda al contrato no implicaría un cargo económico a la Isla. Sin embargo, no pudo exponer si LUMA estaría dispuesta a acoger cambios en su contrato.

Alegó que los trabajadores están mostrando ansiedad, pues no han permitido que LUMA presente sus primeras propuestas de trabajo.

“Es en este primer trimestre de 2021 que Luma empieza a hacer oferta de empleo. Hay que ver cómo eso se va moviendo”, afirmó a la prensa.

Por otro lado, Figueroa Jaramillo reclamó a su llegada a la reunión que el contrato con LUMA se cancele.

“Este contrato a todas luces es un contrato que no beneficia al pueblo de Puerto Rico. No ha habido una discusión pública que haya defendido el contrato en ninguna de sus cláusulas. Es un contrato leonino. Es un contrato que le va a aumentar la tarifa al pueblo de Puerto Rico, es un contrato que no garantiza los empleos, ni los derechos de los trabajadores ni su sistema de pensiones. Pero, más, sobre la capacidad que va a tener, la obligación que le van a acarear al pueblo de Puerto Rico con este contrato, al extremo que ya se está trabajando un préstamo de $894 millones del gobierno central a la AEE para financiar el contrato y eso demuestra claramente lo que nos va a costar este contrato al pueblo de Puerto Rico”, manifestó Figueroa Jaramillo.

En la reunión participaron también el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero; el secretario de Vivienda, William Rodríguez, así como el director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), Manuel Laboy.