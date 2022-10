La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (UTIER) demandó este martes a las empresas LUMA Energy y Quanta Services, así como a la entidad BPUMF, LLC (Boricuas por un mejor futuro - Tumbe al Tumbe) y a varios de sus representantes por difamación, libelo, hostigamiento cibernético, ataques abusivos a la honra, reputación y dignidad del ser humano, al igual que por uso indebido y no autorizado de la imagen y nombre del sindicato y su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo.

Reclaman $500,000 en daños, informó el abogado José Rodríguez Jiménez en conferencia de prensa en la sede de la unión en Santurce.

Por su parte, Figueroa Jaramillo precisó que “hemos radicado esta demanda contra las compañías y personas que han difamado y que con toda la intención han manchado la imagen y reputación de la UTIER y de mi persona con publicaciones falsas y engañosas. Todo esto, con la intención de exponerme a mí y la UTIER al odio y desprecio del pueblo con tal de influenciar la opinión pública y procurar apoyo a favor de la privatización de las operaciones de transmisión y distribución”.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Entre las personas demandadas, figura Denise Malone, presidenta de BPUMF. Según alegó el abogado, la funcionaria es la principal oficial financiera de una de las empresas subsidiaras de Quanta, a la que identificó como Quanta Pipeline Services. La otra persona que dijo es parte de esta empresa lo es el relacionista público Ramón Alejandro Pabón, quien identificó como su agente residente.

“De la demanda se desprende que, tanto las compañías como Denise Malone y Ramón Alejandro Pabón, actuaron en alianza para la creación y publicación de anuncios, infografías, textos e imágenes en las redes sociales de Tumbe al Tumbe en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube con afirmaciones falsas sobre el sindicato y su presidente”, afirmó Figueroa Jaramillo.

Describió que fueron falsas las acusaciones de sabotaje, de que cobraba $250,000 anuales y la descripción de ‘Jarapillo’, entre otras cosas, que se hicieron en las páginas cibernéticas de Tumbe al Tumbe, la cual alegan administraba BPUMF.

El líder sindical señaló que esta es la primera etapa de la demanda, ya que en un futuro podrían enmendar este recursos judiciales para “incluir toda aquella persona que podamos demostrar” que han cometido difamación.

Estipuló que su intención es “parar esto en algún momento. Que hay que decirle al país que el hecho que uno sea una figura pública no puede estar sujeto a que de forma consensuada, preparada, pensada, se montó una compañía para desprestigiar la imagen, para despreciar a la persona, para hostigar la persona de forma cibernética y crear odio hacia la persona”.

Primera Hora solicitó una reacción a LUMA Energy, por lo que se espera respuesta.

Mientras, Pabón emitió unas declaraciones escritas en las que informó que atenderá el caso judicial.

“Atenderé responsablemente la demanda. Dejando claro de plano que sólo trabajé por servicios profesionales por un término de tres o cuatro meses en el año 2021 para la entidad sin fines de lucro BPUMF y no renové contrato. Todas mis representaciones fueron públicas, tanto es así que tuve un programa de radio que se llevó a cabo en una de las principales emisoras locales, desarrollé una conferencia de prensa para promover la transformación energética y desarrollo económico y para presentar un estudio económico. No he tenido ni he autorizado a nadie a utilizar mi nombre, si fuera el caso, para hacer o afiliarse a una publicación en redes sociales. Así que si alguna persona o entidad lo hizo será demandado por mi parte”, afirmó.