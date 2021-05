El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, le pidió hoy, jueves, a la Cámara de Representantes colgar el nombramiento de Larry Seilhamer como secretario del Departamento de Estado.

Según el líder sindicalista, Seilhamer es “igual al gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Control Fiscal, en querer lo peor para el país y apoyar el contrato con LUMA Energy”.

“Larry ha demostrado con sus acciones que no responde a los mejores intereses del país y no merece estar en esa silla. El papel desastroso que demostró en la vista pública sobre la investigación del contrato de LUMA hace evidente que se requiere más que imagen para la posición. Un Secretario de Estado necesita conocimiento y compromiso con los mejores intereses del pueblo. Los legisladores tienen que colgar su nombramiento como Secretario de Estado por ser partícipe de las acciones del Gobernador y la Junta, y estar detrás de este nefasto contrato. Además, Larry como presidente del comité timón para fiscalizar el contrato de LUMA no hizo nada con las enmiendas que se presentaron. Él hizo lo mismo que Gobernador, hacerse de oídos sordos y no escuchar las recomendaciones de la Cámara y el Senado para detener este contrato”, enfatizó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas a la prensa.

Asimismo, el presidente de la Utier sostuvo que la Cámara de Representantes ha hecho un trabajo “muy revelador” en la investigación que realizó sobre la otorgación del contrato a LUMA, que “aumentará la tarifa en un 15 por ciento, saca empleados puertorriqueños y nos cuesta más de 125 millones al año”.

“Confirmar a Seilhamer luego del trabajo que hizo la Cámara en esta investigación, en la cual el país pudo ver lo malo que es, sería una falta de respeto para los propios legisladores, que sí escucharon al país y pidieron detener el contrato. A Larry hay que colgarlo pues demostró que tiene falta de compromiso y que no está capacitado para el puesto. Puerto Rico no puede tener como Secretario de Estado a una persona que apoya un contrato que es malo para el país”, concluyó.