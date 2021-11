El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo hizo un llamado a los senadores a votar en contra del nombramiento de Omar Marrero a secretario de Estado por ser uno de los autores intelectuales de la contratación millonaria de LUMA Energy y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las lanchas de Vieques y Culebra entre otros.

“El llamado a los senadores es claro. Votar en contra del nombramiento de Omar Marrero por demostrar que no representa los mejores intereses para el País. No podemos tener como Secretario de Estado a uno de los artífices del desastre que ha sido LUMA para todos nosotros y de la privatización de la AEE y las lanchas de nuestros hermanos viequenses y culebrenses”, explicó.

El líder sindical recordó a los senadores las razones por las que Marrero no cualifica para el cargo de Secretario de Estado.

“El desastre del que ha sido parte Omar Marrero no se limita a la venta de la AEE, sino también al proceso nebuloso de contratación de New Fortress donde Marrero como director de la Autoridad de Puertos participó. Al desastre, como director ejecutivo de AAFAF, con el desembolso de fondos federales para la recuperación del País luego del huracán María. Peor aún las alegaciones en una demanda incoada por el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock que lo acusa de intervenir en los nombramientos para favorecer amigos del alma y del partido de gobierno demuestra que es un politiquero. Los senadores tienen que votar en contra de este nombramiento, para que no les pase como pasó hace 10 años atrás cuando un Presidente del Senado en un nombramiento controversial, parecido a este, le dijo a su delegación que no se preocuparan por las denuncias que hacíamos, pero luego en las elecciones, el Pueblo les pasó factura por cómo votaron en aquel nombramiento y terminaron siendo minoría. Podría ser el debut y despedida de algunos senadores si no escuchan los reclamos”, enfatizó.