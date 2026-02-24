Para intentar poner un detente al robo de ganado, conocer el rendimiento del animal y hasta identificar dónde pudo haber comenzado algún brote de alguna enfermedad, el Departamento de Agricultura lanzó este martes una aplicación que permitirá rastrear el ganado de leche y carne en la Isla.

Este monitoreo se dará gracias a una aplicación creada por estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico, llamada RumiTrace. Pero, para que funcione, al ganado se le pone un “bolo rubinar”, que es una especie de pastilla de cerámica, la cual permitirá tener todos los datos del vacuno al ser escaneado.

El proyecto costó $147,000 en su etapa inicial, que comenzó en febrero del pasado año. Fue costeado con dinero del Fondo de Carne de Res y el Fondo de la Industria Lechera, informó la directora de ambos entes, Rosely Hernández, en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

No obstante, para poder culminar su puesta en vigor, el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez, emitió un cheque de $190,709.31. Se utilizará para instalar el equipo para rastrear el ganado en los mataderos.

Hernández explicó que, bajo este proyecto, “los animales van tener un vin number, como los carros. Ahí es que viene apoyar lo que es RumiTrace. La aplicación se desarrolló para poder tener trazabilidad de ese bolo rubinar”.

Bajo el número que se identifica al animal, el ganadero podrá registrarlo en la aplicación, conocer su ubicación en tiempo real, emitir reportes o alertas de que fue robado o tiene alguna enfermedad, especificar qué producción de leche tiene, cuál es su peso, establecer cuándo lo visitó un veterinario y qué medicamentos le proveyó, así como transferir la titularidad del animal a otro dueño, entre otros datos.

“Vamos a poder saber desde que nace el animal en el hato, hasta en qué supermercado termina”, aseguró la ganadera.

Hernández indicó que, bajo este concepto, los ganaderos van a poder tener una mejor administración de su finca. Pero, sobre todo, ayudará a detener el robo de ganado.

Precisó que, en promedio, en Puerto Rico se roban “367 cabezas al año” de ganado. Informó que su impacto a la industria es de $561,000 anuales.

La inversión para poner en vigor este sistema no es costosa. El secretario informó que existe un incentivo que otorga Agricultura que incluye la entrega del bolo rubinar que se le coloca al animal. Pero, si tiene que adquirirlo el ganadero, le costará $4 cada uno. La aplicación es gratuita.

“Son muchas horas de trabajo y esfuerzo para nuestros ganaderos y ellos se merecen muchas cosas”, destacó Rodríguez.

Por otro lado, el secretario de Agricultura anunció que la agencia entregará tabletas con Internet a 105 agrónomos que visitan fincas agrícolas. Con esta tecnología, podrían llenar solicitudes que tengan los agricultores al momento, así como completar sus informes desde las propias fincas.

Indicó que, con esta tecnología, los agrónomos podrán ayudar a los agricultores y ser “más ágiles a nivel de campo”.