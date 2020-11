Cerca de las 9:30 de la mañana, la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, y el candidato a la alcaldía de San Juan bajo la misma insignia, Manuel Natal, salieron de su residencia en el Viejo San Juan para caminar junto a su hija Valentina hacia su centro de votación en la Escuela Abraham Lincoln.

“Nos levantamos hoy llenos de esperanza, se siente como un día distinto y estoy contenta de estar aquí y compartir esto con mi familia”, relató Lúgaro en una conversación con este medio previo a emitir su voto.

Líugaro es la única mujer en la papeleta a la gobernación, enfrentándose a otros cinco candidatos. Es la segunda vez que aspira a la gobernación. La primera ocasión fue en el 2016, como candidata independiente, cuando obtuvo 175, 831 votos o el 11.13%. En esta ocasión, lo hace junto a otros 132 candidatos tanto a puestos nacionales –incluyendo comisaría residente en Washington y Legislatura– como alcaldías y legislaturas municipales. La licenciada habló sobre lo que significaba para ella el llegar a las urnas y en lo que estaría pensando al momento de emitir su voto.

“Esto marca el haber culminado un proceso de llevar nuestras propuestas, de darnos a conocer, va a marcar este proceso de, ‘lo logramos’, y lo hicimos como queríamos hacerlo, de forma limpia, de forma honesta, dormimos tranquilos porque no nos vendimos. Hoy en las urnas esperamos ver el reflejo de ese trabajo que se ha llevado a cabo”, apuntó.

Diversos sondeos y encuestas han evidenciado el crecimiento en apoyo que han recibido tanto Lúgaro como Natal, así como el MVC en sus diversas candidaturas, aunque será el voto de la ciudadanía en las urnas la voz determinante.

“Yo pienso que ellos deben ser los próximos gobernadora y alcalde de San Juan y de Puerto Rico, porque ellos no se rindieron”, afirmó Valentina en declaraciones a este medio. “Ahora que estamos aquí, estoy muy orgullosa de ellos”, sostuvo la niña de 10 años.

Mientras se desarrollaba la conversación y la familia caminaba hacia el centro de votación, cruzando la Calle de La Fortaleza y la Plaza de Armas frente a la alcaldía de San Juan, fueron muchas las personas que los detenían para saludarnos, confesarles su voto en apoyo a ambos y también tomarse una foto. En el trayecto la pareja se detuvo a tomarse un café, donde continuaron las expresiones de apoyo.

Natal aseguró sentirse tranquilo y con esperanza. “Me siento limpio, me siento firme, me siento honesto, me siento tranquilo de que he caminado esto de la forma en que entiendo que es correcta y que confío en que el pueblo en su inmensa sabiduría va a saber salir a votar pro aquellos que siempre lo hemos defendido”, relató. En las pasadas elecciones, el representante por Acumulación logró un contundente triunfo bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD). Pero en agosto de 2018 se separó de esa insignia tras desacuerdos con la colectividad.

“Son decisiones que uno toma y que en su momento siempre puede haber sus inseguridades y al final cuando uno empieza a caminar y se da cuenta que está cercándose más a lo que uno quiere, que no es llegar a una silla u ocupar un título, es cambiar el país, de eso se trata, lo que queremos es cambiar el país”, puntualizó.