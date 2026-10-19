Un acto de vandalismo contra un sismógrafo de la Red Sísmica de Puerto Rico, instalado en la reserva natural de la Isla de Caja de Muertos, llevó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a anunciar un aumento en el patrullaje preventivo en la zona.

El sismógrafo es un equipo científico utilizado para detectar, medir y registrar los movimientos o vibraciones de la tierra. El aparato afectado se utiliza para medir movimientos telúricos en la zona sur de Puerto Rico.

“El pasado sábado se reportó un acto de vandalismo sobre un equipo sensitivo-sismógrafo-utilizado para medir movimientos telúricos en la zona sur de Puerto Rico. Este sistema se encontraba instalado en una facilidad ubicada en la reserva natural de la Isla de Caja de Muertos. Dado a la importancia de estos equipos y en acorde con las instrucciones de nuestro secretario, Waldemar Quiles, hemos establecido un plan de patrullaje preventivo dirigido a evitar otros incidentes similares”, expresó el comisionado del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Nelson Cruz, mediante declaraciones escritas.

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A partir de la mañana de hoy, lunes, miembros del Cuerpo de Vigilantes adscritos a la Unidad Marítima de Ponce recorrerán la reserva natural todos los días, en lugar de cada 48 horas, como se hacía anteriormente. Además, se realizarán vuelos diarios con vehículos aéreos no tripulados, pilotados por vigilantes certificados, para aumentar el monitoreo de la zona.

La zona terrestre de la reserva natural permanece cerrada desde los terremotos de 2020.

El DRNA busca, junto a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), la asignación de fondos para su rehabilitación, incluida la estructura del faro, construido en 1887. La isla tiene una extensión territorial de alrededor de 412 cuerdas y está ubicada a unas ocho millas náuticas al sur de La Playa de Ponce.