La ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, fue elegida este jueves como la nueva vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La determinación se llevó a cabo en la reunión mensual que celebró esta tarde el ente rector y en medio de la polémica surgida por la petición de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, para que se removieran de sus sillas a los rectores de los recintos de Río Piedras, Mayagüez, Aguadilla, Bayamón y Ponce.

Sin embargo, la Junta determinó no darles audiencia a los cinco rectores y optó por discutir el asunto a puerta cerrada. Las reuniones de la Junta de Gobierno de la UPR son transmitidas en vivo por redes sociales.

PUBLICIDAD

Según informó El Nuevo Día, la confirmación de Santo Domingo fue con nueve votos a favor, uno en contra, tres en blanco y una abstención.

La candidatura de la ex comisionada electoral, quien forma parte de la Junta desde febrero, surgió luego de la renuncia del exrector del recinto de Carolina, Jorge Valentín Asencio.

De inmediato, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, criticó la elección de Santo Domingo.

“El PPD rechaza el nombramiento de la excomisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo como vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR). La universidad del estado no debe ser parte de la guerra de contratos y el desgobierno de esta administración. Más aún, la IUPI no puede convertirse en un comité del PNP”, sostuvo el secretario del PPD en declaraciones escritas.

“Reitero la postura del partido de preservar la autonomía universitaria y defender el principal proyecto de movilidad social del país. Corresponde a la administración de la UPR escuchar al estudiantado y a llevar a cabo los procesos con total transparencia. La UPR no se vende, la UPR se defiende”, destacó.