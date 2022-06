El senador independente José Vargas Vidot espera presentar el informe del proyecto de ley con el cual propone un plan para erradicar el sinhogarismo y prevenir que las personas se lancen a las calles a vivir en o antes del próximo 15 de junio.

Sin embargo, señaló que sus miras no es que la pieza legislativa sea aprobada en la presente sesión legislativa, sino que dé paso a la ponderación de su propuesta.

El Proyecto del Senado 778 busca crear el “Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico”, al establecer la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar y al obligar a los municipios a designar a un oficial de enlace para lograr elaborar una respuesta sistémica para erradicar el problema.

El senador independiente José Vargas Vidot indicó que la medida podría ser el proyecto "más histórico" de la Asamblea Legislativa que se apruebe para luchar contra el sinhogarismo. ( Ramon "Tonito" Zayas / Staff )

Según describió, su meta es “atender un problema de forma organizada e integral”, de manera que ver a una persona deambulando se convierta en una situación rara en la Isla. Sostuvo que la misma se lograría cuando la dependencia que propone logre enfocar sus miras en la prevención.

“Va dirigido a erradicar el sinhogarismo o que sea breve o no recurrente”, detalló.

Vargas Vidot desmenuzó su propuesta ante las críticas que recibió recientemente de la directora de la organización sin fines de lucro La Perla de Gran Precio, Lissette Alonso Quintero, en torno a que la medida pudiese provocar más burocracia a la hora de atender a la población sin hogar.

“Yo creo que esa ley es peligrosa, porque esa ley lo que va a tratar de hacer es una oficina que lo quiere coger todo, todo, todo, todo. Todos los fondos de los diferentes lugares, ya sea federales, estatales, legislativo y los quiere mantener en esa oficina. Y entonces, si tú lees la ley, tú te das cuenta que no solamente quieren coger todos los fondos para esa oficina y centralizarla, sino que quieren dirigir todo. Es decir, a las organizaciones nos enlazan las manos, porque quieren que los acuerdos colaborativos pasen por esa oficina. Quieren que todo lo que se haga con las personas sin hogar pase por esa oficina. Y yo creo que sería un proceso aún más burocrático de lo que nosotros ahora mismo estamos viviendo”, puntualizó.

Pero, el legislador rechazó que su propuesta cree más burocracia. Al contrario, dijo que provocaría que las organizaciones no tengan que someter 35 veces la misma propuesta y los mismos documentos para obtener fondos.

En un principio, Vargas Vidot sostuvo que su propuesta lleva un año de análisis en mesas comunitarias y se le dio un largo proceso de vistas públicas bajo la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, la cual preside.

Precisó que durante las vistas públicas se le dio “una inmensa proyección ante todas las organizaciones que han insistido en presentar memoriales o presencialmente”.

El resultado será un “informe voluminoso”, con “literatura evidenciada” y que incluirá las experiencias que Vargas Vidot obtiene durante las visitas que realiza los viernes en las noches a los lugares donde pernoctan los deambulantes.

“Ese proyecto tiene la capacidad de ser el proyecto más histórico e importante de cualquier administración, porque está basado en una visión humanista y está inspirado por alguien que ha estado en la calle tanto tiempo, 30 años de mi vida haciendo trabajo con personas sin hogar”, manifestó Vargas Vidot.

El senador aclaró que la medida no se inmiscuye en la forma y manera que las organizaciones impactan a las personas sin hogar. Aludió a que estas hacen un “trabajo bello, de primera”.

No obstante, dijo que el gobierno falla en atender la problemática. Llegó a destacar que durante el proceso de vistas públicas el Departamento de la Familia le aceptó que parte del dinero de propuestas federales que reciben los usan para pagar empleados de la agencia que no están implicados en este tema.

El proyecto, dijo, “establece metas como país”, bajo un modelo integral comprensivo. Al mismo lo llamó Home Family Strategy.

“Debe producir a nivel de país un componente preventivo muy poderoso. Ese componente tiene que evitar que las personas, por las circunstancias que sean, lleguen a las calles”, expresó.

Asimismo, Vargas Vidot explicó que la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar sería dirigida por un consejo compuesto por las organizaciones y los componentes decisionales del gobierno.

El legislador señaló que tampoco buscaría apropiarse de todos los fondos federales a los que acceden las agencias de gobierno mediante propuestas para atender a los deambulantes. Este señalamiento salió a relucir en la ponencia del Departamento de la Vivienda, que dejó claro que los fondos que reciben la agencia no pueden ser transferidos a ninguna entidad.

Detalló que la oficina se sostendría con $250,000, asignados actualmente a la Oficina Multisectorial de Personas Sin Hogar. Además, se les requeriría a las agencias el 15% de los fondos federales que reciben y que son separados para fines de “planificación”.

“Ese dinero planificación nunca ha ido a organizaciones comunitarias. Queda en un hoyo oscuro de las agencias y se utiliza muchas veces para pagar empleados que hacen otras cosas. Se añadiría el por ciento de planificación para que se haga una verdadera planificación, pues sería una oficina de planificación, de coordinación y fiscalización”, explicó.

Con la medida, también se busca activar la Carta de Derecho de Personas Sin Hogar, la cual busca atajar el discrimen contra esta población. Señaló que en la actualidad no se dan ni una o dos querellas al año. No obstante, la dependencia que propone no solo busca procesar querellas, sino también emitir opiniones para proteger a la población sin hogar.