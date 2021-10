El senador independiente José Vargas Vidot narró esta madrugada a través de las redes sociales que casi pierde la vida mientras comía tras ahogarse.

En su escrito también reflexionó sobre la fragilidad de la vida y hasta envió una exhortación a quienes lo siguen a través de la plataforma Facebook.

Escrito Vargas Vidot.

“Por poco no vivo para contarlo, me fui y regresé, en un simple momento, sin una comida fuerte, me ahogué y me quedé atrapado sin respirar, mirando en esos segundos como se me iba la vida en total impotencia. Pedí ayuda con gestos y una gran persona hizo la maniobra correcta. Cuan frágil es la vida, cuan fácil es perderla. Estos días han sido puro dolor. Pero largo camino me toca caminar. Por encima de cualquier cosa, el amor. Cuidence y aprendan a salvar vidas”, escribió el senador.

José Vargas Vidot es también un salubrista que incursionó en la política en las elecciones del 2016 como senador independiente siendo el legislador que más votos consiguió en la Cámara Alta. En las pasadas elecciones del 2020 revalidó a su escaño como uno de los senadores con más votos.

Vargas Vidot también se ha destacado como activista comunitario.