El senador independiente y salubrista, José Vargas Vidot dijo hoy que la respuesta del gobierno para evitar el contagio del coronavirus en Puerto Rico ha sido tardía.

Igualmente, criticó el que en esta pandemia no se haya considerado a las miles de personas que no tienen techo y que están expuestas en las calles, sin atención médica.

“La actividad gubernamental ha sido tardía no respondió a la proporcionalidad del caso. En todo caso de pandemia los países no dicen nunca, no va a llegar, lo que preguntan es cuándo y cuántos. Esas son las dos preguntas epidemiológicas literalmente sanas para un país”, indicó Vargas Vidot en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

El médico expresó que hace más de un mes presentó en el hemiciclo del Senado una moción con 17 medidas de respuesta sistémica que debía seguir el Departamento de Salud para atajar el contagio del coronavirus en el País. La medida no se consideró, mientras hoy dio paso a una resolución para investigar los preparativos del gobierno para enfrentar lo que ahora es una pandemia.

“Mi resolución no era de investigación”, dijo para explicar que las medidas que propone incluyen: desarrollar un muestreo aleatorio, desarrollar normativas apropiadas para el traslado de posibles sospechosos, uniformidad en la configuración de los aislamientos hospitalarios, educación continua de profesionales y nueva normativa para que el 911 incluya la emergencia de una sospecha de este virus.

Además, dijo que hoy añadió a la lista de sus propuestas el que Puerto Rico debe contar con por lo menos, unos 25 centros de cernimiento que no estén situados en las salas de emergencia de los hospitales, de manera que se procure evitar que se inunden las salas de urgencia de casos que “no son y nada más que son de miedo”.

Recordó que estamos en el pico de la temporada de gripes y que en la Isla hay muchos casos de asma y de otras condiciones que debilitan el sistema inmunológico. Además dijo que el 47.7% de la población tiene más de 65 años, con un grado mayor de vulnerabilidad.

“Aunque me digan loco yo pienso que en Puerto Rico debe por lo menos haber 20 o 25 centros en toda la Isla donde las personas puedan irse a hacer una prueba o chequearse los tres síntomas cardinales de la condición”, sostuvo el legislador.