Por petición de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y como parte de esfuerzos para mitigar la crisis de salud mental en Puerto Rico, el senador independiente, José A. “Chaco” Vargas Vidot, radicó dos proyectos de ley para ratificar la importancia para la salud mental que tienen los Programas de Ayuda al Empleado (PAE) en las dependencias públicas.

El senador independiente insistió en que, aunque existe una ley para garantizar que los PAE brinden servicios de salud mental preventivos y paliativos a los empleados del sector público, no se ha implementado de manera correcta. Así, se abre la puerta a que ocurran más situaciones de agotamiento, violencia, baja productividad y otras condiciones de salud mental entre la alta gerencia, empleados y sus familias.

Los PAE son sistemas que cuentan con profesionales capacitados para el ofrecimiento de talleres, charlas y otros recursos a los empleados del sector público con la meta de propiciar un ambiente adecuado de trabajo y educar sobre estilos de vida saludables. De esa forma, el Proyecto del Senado 968 tiene el propósito principal de reiterar que cada agencia, corporación pública y municipio tiene el deber de contar con un PAE y un coordinador o director del programa de forma interna.

Según Vargas Vidot, esta medida es necesaria ya que, en primera instancia, muchas agencias no habían implementado un PAE. Mientras, la Ley 167-2002 no incluía a las corporaciones públicas entre las dependencias gubernamentales a las que se le requiere un PAE. Esto, a pesar de que, en las corporaciones públicas, hay empleados de carrera que necesitan herramientas de prevención, respuesta y apoyo ante situaciones de salud mental. De otra parte, el senador independiente urgió la aprobación de este proyecto porque ha habido tendencias recientes en las que algunas agencias recurren a proveedores privados en cuanto a los servicios que debería brindar un PAE. Esos proveedores privados han optado por solo manejar crisis y situaciones emergentes, rezagando el elemento de prevención. Por lo tanto, al convertirse en ley, el Proyecto del Senado 968 permitirá que las dependencias gubernamentales recurran a proveedores privados, siempre y cuando haya un coordinador o director interno que mantenga la continuidad de los esfuerzos de prevención y educación.

Incluso, desde hace un tiempo, ASSMCA (encargada de liderar los esfuerzos de PAE en las dependencias de gobierno) no recibía los fondos que dictaba la Ley 167-2002, por lo que los PAE no estaban operando adecuadamente. No obstante, a petición del senador Vargas Vidot y con ayuda de Comisión de Hacienda del Senado, se restituyeron los fondos correspondientes y ascendentes a $100,000 en el presupuesto vigente. La asignación de esos fondos figura en el Proyecto del Senado 968 junto con $5,000 dólares que cada agencia, municipio y corporación pública deberá asignar anualmente para el funcionamiento del PAE correspondiente.

“De acuerdo con la propia Organización Mundial de la Salud, la salud mental no es solo la ausencia de condiciones o enfermedades. La salud mental tiene que ver con un continuo bienestar físico, emocional y social, por lo que es imperativo mantenerla y, sobre todo, prevenir cualquier situación que pueda interrumpir ese bienestar. Sabemos que, los empleos, donde las personas pasan la mayor parte de sus horas, son lugares en los que, si no se canalizan las situaciones de forma adecuada, pueden surgir problemas a raíz del agotamiento, estrés y demás. Muchas personas invisibilizan la importancia de tener un PAE y eso hay que combatirlo. Por la ausencia de estos recursos, hemos presenciado problemas entre empleados y empleadas (como suicidios, asesinatos y condiciones severas de salud mental) que pudieron haber sido prevenidos. Y aunque reconocemos que queda mucho por hacer en cuanto a la salud mental y que las asignaciones presupuestarias a los PAE no son suficientes, no podemos quedarnos de manos cruzadas” afirmó Vargas Vidot mediante declaraciones escritas.

Por otro lado, para enforzar las iniciativas en favor de los PAE y la salud mental en Puerto Rico, Vargas Vidot también radicó por petición de ASSMCA el Proyecto del Senado 969 que busca declarar la segunda semana de agosto como la “Semana del Programa de Ayuda al Empleado” y el viernes de la segunda semana de agosto como el “Día del Coordinador y Director de PAE”. La intención es reconocer y exaltar la relevancia de los PAE por su rol en la educación y prevención, y en la fomentación de estilos de vida saludables para los trabajadores y sus familias.