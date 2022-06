Al usar como ejemplo la acusación contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, el senador independiente José Vargas Vidot reflexionó este jueves sobre la realidad del político que se impone como meta ganar.

Según afirmó, una vez el pueblo los elige, “se desinflan porque no tienen ninguna otra meta. No tienen una estructura. La meta es ganar”.

Pero, en el caso de Rodríguez, quien fue acusado por malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber bajo el Código Penal, dijo que el problema está, “precisamente, en la continuidad”.

“Una vez que una persona está demasiado tiempo en una posición empieza a ser errática, deja de tener fluidez en su visión”, manifestó.

Vargas Vidot, sin embargo, lamentó que el alcalde mayagüezano está atravesando por este proceso de acusación. Dijo que, cuando ha compartido con este, se han destaco sus capacidades administrativas. Por ello, opinó que pudo ser que la “exagerada confianza que le da estar tanto tiempo en un lugar le produce una ceguera administrativa y empieza a bajar los niveles de supervisión”.

El senador, quien está en su quinto año, aludió a que todavía se siente como nuevo en la Legislatura. Sin embargo, no titubeó en establecer que, si se siente cambiado y si “no me fluya la visión que tengo”, no tendría problemas en abandonar la Casa de las Leyes.

Comentó, de hecho, que dejó la organización sin fines de lucro que fundó, Iniciativa Comunitaria, porque después de más de 20 años dirigiéndola “yo sentí no podía dar mucho más y me salí”.

“Sentir que el único éxito de la política es ganar elecciones y la reelección, y pensar que la consumación más grande del éxito es permanecer, lleva a uno a unos errores garrafales’, opinó.

“Yo no tengo ningún rollo en salirme. En términos económicos, la Legislatura no es atractivo para mí. En poder, yo he sido figura pública por más de 30 años y no necesito la Legislatura para los 15 minutos de gloria de los vanidosos. Yo veo la Legislatura como un apostolado, no como una granja personal o como un trofeo a mi ego”, añadió.