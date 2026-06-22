Vega Alta ya cuenta con un renovado parque pasivo -que cuenta con una atracción acuática- lo que representa un vibrante espacio de diversión diseñado especialmente para ofrecer a la niñez y sus familias, un oasis de encuentro lleno de risas y sano esparcimiento para todos.

La alcaldesa de Vega Alta, María M. Vega Pagán, inauguró la remodelación del Parque Pasivo Héctor Flores, cuya obra fue desarrollada a un costo de $4.2 millones, de fondos combinados CDBG, CDBG-DR, FEMA y pareo municipal.

Vega Pagán explicó que el gran atractivo de esta transformación es el novedoso parque acuático, un espacio lleno de color y frescura que cuenta con una amplia variedad de atracciones diseñadas para el disfrute de visitantes de todas las edades.

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“Hemos creado un lugar donde la imaginación de los niños no tendrá límites y donde padres y abuelos podrán compartir momentos inolvidables en comunidad. Entre las atracciones que estrenamos, las familias verán a sus hijos disfrutar en chorreras, divertirse en mesas interactivas, jugar en dinámicas estaciones con pistolas de agua y explorar sorprendentes elementos sensoriales”, señaló la alcaldesa.

“El lugar está equipado con modernos chorros de agua de distintas dimensiones que refrescarán las tardes de juego, convirtiendo cada visita en una aventura única que estimula el aprendizaje, el movimiento y la felicidad de la niñez vegalteña”, indicó.