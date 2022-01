Varios municipios, como Vega Alta y Ceiba, arrancaron con la iniciativa de repartir a la población pruebas caseras para detectar coronavirus, en un esfuerzo por contener la pandemia.

Ayer, la alcaldesa de Vega Alta, María M. Vega Pagán, informó la distribución de 6,000 pruebas. Las primeras 2,000 fueron repartidas en un evento tipo servicarro, en la cancha Víctor Marchand del mencionado municipio.

Vega Pagán indicó que la iniciativa se logró tras un acuerdo de colaboración con la Community Health Foundation, una de las iniciativas del programa “Path out of the Pandemic” del presidente estadounidense Joe Biden. “Agradecemos a Community Health y a su principal oficial ejecutiva, la licenciada Nilda Santiago, por este decidido y patente apoyo a nuestra gestión salubrista… Siendo la ciudad uno de los pueblos en nivel de contagio elevado, seguirá siendo nuestra firme prioridad combatir y detener el COVID”, aseguró por escrito la ejecutiva municipal.

Durante esta semana, manifestó la alcaldesa, se continuará con el plan de distribución a través de todas las comunidades, para repartir las restantes 4,000 pruebas y hacerlas accesible a sectores vulnerables y lugares aislados de la ciudad. Vega Pagán destacó que un gran segmento poblacional de Vega Alta está integrado por adultos mayores, muchos con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas, por lo que continuará de manera ininterrumpida con esta campaña educativa y de prevención. Todas las semanas el municipio realiza y apoya, junto a la fundación, esfuerzos de vacunación y de la tercera dosis en el centro comercial Plaza Gran Caribe Mall de la ciudad.

Community Health Foundation of Puerto Rico es una organización sin fines de lucro donde se ofrecen servicios de salud primarios, comprensivos y compasivos a toda la comunidad incluyendo a la población médico indigente y sin cubierta médica.

Mientras, el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, anunció que ya tienen disponibles las pruebas de COVID-19 para la población vulnerable del pueblo.

Envejecientes, personas encamadas, niños con necesidades especiales, personas con alguna condición de alto riesgo, recibirán los “tests” en sus hogares.

El ejecutivo municipal explicó que adquirió la prueba QuickVue At Home OTC Covid19, aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés), para suplir la necesidad de las personas vulnerables que presentan síntomas relacionados al Covid-19 o que han estado en contacto directo con personas que han arrojado positivo y no pueden llegar a un laboratorio a realizarse la prueba.

“Quiero atender a nuestros viejos, a los niños que tienen alguna discapacidad, a esas personas que su salud está comprometida y temen salir de sus hogares, pero han tenido contacto con alguna persona positiva o están experimentando síntomas, ellos también necesitan el servicio y nosotros vamos a llegar a sus hogares con el personal capacitado para orientarlos y darles el servicio”, manifestó el alcalde.

Según especificó, las pruebas serán entregadas a la persona en su hogar.

Un enfermero del equipo del Programa de Rastreo de Casos Covid-19 del municipio irá a los hogares para darle asistencia y orientación a las personas para que éstas puedan administrarse la prueba.

Este servicio es exclusivo para los residentes de Ceiba.

La población que cualifique para este recibir las pruebas en su hogar deben comunicarse con el equipo de Rastreo de Casos Municipal al 787-370-2614, 787-370-4069 y 787-370-1869.